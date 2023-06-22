В Екатеринбурге Мединский участвовует в мероприятиях, посвященных форуму городов трудовой доблести Фото: Московец Илья © URA.RU

Помощник президента РФ Владимир Мединский похвалил екатеринбургских учителей истории и обществознания, с которыми накануне провел закрытую встречу. Он заявил, что от школьной доски многие проблемы видны четче, чем из самых высоких кабинетов. Своим мнением Мединский поделился с URA.RU сразу после открытия стелы «Город трудовой доблести».

«Учителя ваши молодцы во всем: они умные, подготовленные, болеют душой за дело. Для меня всегда встречи с учителями истории и обществоведения вызывают массу положительных эмоций, после них прямая практическая польза. Потому что с земли, из класса, от школьной доски многие проблемы, поверьте мне, видятся четче, лучше и правильнее, чем из самых высоких кабинетов», — объяснил Мединский.

Он добавил, что в любом регионе, где бы ни оказался, всегда встречается с преподавателями истории и обществознания, которые работают в школах, училищах, вузах. Мединский напомнил, что и сам преподавал когда-то историю. «Правда, не в школе, поэтому мне общение с учителями школьными очень полезно. Какие бы я мог им дать советы? Это я от них советы должен слушать», — ответил помощник президента на очередной вопрос.

Встреча Мединского с учителями прошла накануне в детском креативном пространстве «Кванториум» в стенах Ельцин Центра. Она носила закрытый характер, на ней не присутствовали камеры и СМИ.