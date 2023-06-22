В Екатеринбурге пациенты ждут очереди на КТ месяцами

Екатеринбуржцы вынуждены ждать очереди на КТ по 3-4 месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга не могут записаться на компьютерную томографию (КТ). Горожане, получив направление на исследование, вынуждены ожидать приема несколько месяцев. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Невозможно записаться на КТ в ЦГБ №7. Практически во всех учреждениях, где можно пройти КТ бесплатно по направлению врача, большие очереди. Приема приходится ждать по 3-4 месяца. Можно, конечно, записаться на платное исследование, но не у всех есть финансовая возможность отплатить услугу. К слову, в среднем платное КТ в Екатеринбурге стоит от трех до восьми тысяч рублей. В каких-то отдельных случаях КТ предлагают сделать за баснословную сумму —18 тысяч рублей», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. «КТ в ЦГБ 7 работает, как и в остальных больницах. Срок ожидания проведения компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней со дня обращения. И этот норматив выполняется. По индивидуальным случаям готов разобраться, если таковые есть», — заявил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Компьютерная томография — это один из современных методов диагностики различных заболеваний, при котором отсутствует контакт с поверхностью кожи пациента. В основе метода КТ лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг человека и делает снимки, которые затем обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом.

Ранее URA.RU писало, что в больнице Екатеринбурга сломался аппарат КТ. Речь идет о Госпитале ветеранов войн. Позже свердловский минздрав сообщил о том, что аппарат КТ был отремонтирован.