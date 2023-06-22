В Екатеринбурге пациенты ждут очереди на КТ месяцами

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, пациентка, больница, медицинские исследования
Екатеринбуржцы вынуждены ждать очереди на КТ по 3-4 месяца Фото:

Жители Екатеринбурга не могут записаться на компьютерную томографию (КТ). Горожане, получив направление на исследование, вынуждены ожидать приема несколько месяцев. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Невозможно записаться на КТ в ЦГБ №7. Практически во всех учреждениях, где можно пройти КТ бесплатно по направлению врача, большие очереди. Приема приходится ждать по 3-4 месяца. Можно, конечно, записаться на платное исследование, но не у всех есть финансовая возможность отплатить услугу. К слову, в среднем платное КТ в Екатеринбурге стоит от трех до восьми тысяч рублей. В каких-то отдельных случаях КТ предлагают сделать за баснословную сумму —18 тысяч рублей», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. «КТ в ЦГБ 7 работает, как и в остальных больницах. Срок ожидания проведения компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней со дня обращения. И этот норматив выполняется. По индивидуальным случаям готов разобраться, если таковые есть», — заявил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Компьютерная томография — это один из современных методов диагностики различных заболеваний, при котором отсутствует контакт с поверхностью кожи пациента. В основе метода КТ лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг человека и делает снимки, которые затем обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом.

Ранее URA.RU писало, что в больнице Екатеринбурга сломался аппарат КТ. Речь идет о Госпитале ветеранов войн. Позже свердловский минздрав сообщил о том, что аппарат КТ был отремонтирован.

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Жители Екатеринбурга не могут записаться на компьютерную томографию (КТ). Горожане, получив направление на исследование, вынуждены ожидать приема несколько месяцев. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Невозможно записаться на КТ в ЦГБ №7. Практически во всех учреждениях, где можно пройти КТ бесплатно по направлению врача, большие очереди. Приема приходится ждать по 3-4 месяца. Можно, конечно, записаться на платное исследование, но не у всех есть финансовая возможность отплатить услугу. К слову, в среднем платное КТ в Екатеринбурге стоит от трех до восьми тысяч рублей. В каких-то отдельных случаях КТ предлагают сделать за баснословную сумму —18 тысяч рублей», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. «КТ в ЦГБ 7 работает, как и в остальных больницах. Срок ожидания проведения компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней со дня обращения. И этот норматив выполняется. По индивидуальным случаям готов разобраться, если таковые есть», — заявил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. Компьютерная томография — это один из современных методов диагностики различных заболеваний, при котором отсутствует контакт с поверхностью кожи пациента. В основе метода КТ лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг человека и делает снимки, которые затем обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом. Ранее URA.RU писало, что в больнице Екатеринбурга сломался аппарат КТ. Речь идет о Госпитале ветеранов войн. Позже свердловский минздрав сообщил о том, что аппарат КТ был отремонтирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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