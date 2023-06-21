В Челябинской области построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов

Построить медицинские учреждения планируется до конца 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент для ФАПов готовят специалистов, организовано профессиональное обучение, а также выделены бюджетные места для обучения на базе образовательных медучреждений, рассказал в эфире Центра управления регионом (ЦУР) 22 июня заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин.

«В этом году фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в Челябинской области появятся в Агаповском и Аргаяшском районах, в Бредах, в Верхнеуральске, в Каслях, в Кунашаке, в Миасском, в Нязепетровске, в Троицке, в Фершампенуазе, в Чесме. Для того, чтобы насытить это первичное звено здравоохранения, мы открываем в подведомственных минздраву образовательных медицинских организациях более полутора тысяч мест для бюджетного обучения», — рассказал Ванин в прямом эфире.

По словам Ванина, в Челябинской области делается все для создания комфортного обучения медицинских кадров. Бюджетные места по обучению специалистов появятся в образовательных медорганизациях Златоуста, Сатки, Челябинска, Магнитогорска и Троицка. Кроме того, в Челябинской области с 2023 года начали обучать людей по специальности помощник фельдшера, не имеющих медицинского образования. Медсестрами становятся не только выпускники школ, но и люди из других профессий — бывшие продавцы, почтовые работники. Было выпущено уже 24 человека.