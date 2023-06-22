Транспортную компанию с пятью самосвалами продают за 7,5 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу транспортную компанию с пятью самосвалами за 7,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Avito.

«Продам компанию с пятью самосвалами 6×6. Еще есть одобрение на четыре штуки. Техника находится в лизинге. Компания имеет оборот в 43 млн рублей за первый квартал 2023 года. За второй квартал примерно 34 млн рублей», — сказано в сообщении. Машины 2023 года с пробегом 15 тысяч километров. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.

По словам продавца, за каждый самосвал оплачен аванс в 2 млн рублей. «В настоящее время рабочая техника укомплектована водителями, работающими по часовой оплате труда на трассе М12», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу головной офис рухнувшего «Уральского транспортного банка». Здание обще площадью 2,7 тысяч квадратных метров продают за 327 млн.