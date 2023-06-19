Штаб-квартиру скандального Уралтрансбанка продают в Екатеринбурге за 300 млн рублей

20 июня 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге продают головной офис «Уралтрансбанка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ЦБ лишил лицензии «Уралтрансбанк» В Екатеринбурге выставили на продажу головной офис «Уральского транспортного банка» (УТБ) за 327 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Российского аукционного дома». Еще в 2018 года Центральный банк добился суда по банкротству УТБ, у которого была отозвана лицензия. После чего кредитную организацию уличили в списании долгов близкому бизнесу. Через некоторое время бывший владелец и руководитель обанкроченного банка Валерий Заводов скончался в Лондоне. В 2020 году активы УТБ начали выставлять на тендеры. «На продажу выставлено имущество „Уралтрансбанка“ — 11-этажное офисное здание класса „В“, площадью 2,7 тысяч квадратных метров в центре Екатеринбурга. Здесь размещался головной офис банка. Начальная цена 327,5 млн рублей», — сказано в сообщении. На прилегающей территории расположены 13 машиномест. Наиболее вероятный вариант использования помещения — под бизнес-центр или крупный офисник. Ранее URA.RU писало, что «Агентство по страхованию вкладов» выставило на продажу имущество «Уральского Транспортного Банка». Среди реализуемых активов — офисы в городах Уральского федерального округа, элитные автомобили и жилые дома.

В Екатеринбурге выставили на продажу головной офис «Уральского транспортного банка» (УТБ) за 327 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Российского аукционного дома». Еще в 2018 года Центральный банк добился суда по банкротству УТБ, у которого была отозвана лицензия. После чего кредитную организацию уличили в списании долгов близкому бизнесу. Через некоторое время бывший владелец и руководитель обанкроченного банка Валерий Заводов скончался в Лондоне. В 2020 году активы УТБ начали выставлять на тендеры. «На продажу выставлено имущество „Уралтрансбанка“ — 11-этажное офисное здание класса „В“, площадью 2,7 тысяч квадратных метров в центре Екатеринбурга. Здесь размещался головной офис банка. Начальная цена 327,5 млн рублей», — сказано в сообщении. На прилегающей территории расположены 13 машиномест. Наиболее вероятный вариант использования помещения — под бизнес-центр или крупный офисник. Ранее URA.RU писало, что «Агентство по страхованию вкладов» выставило на продажу имущество «Уральского Транспортного Банка». Среди реализуемых активов — офисы в городах Уральского федерального округа, элитные автомобили и жилые дома.