В Перми нигериец продает ресторан дешевле комнаты в общежитии. Фото

В Перми за 450 тысяч рублей продается ресторан межконтинентальной кухни Richefs

22 июня 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Ресторан специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми выставлен на продажу ресторан межконтинентальной кухни Richefs, который полгода назад открыл в центре города выходец из Нигерии. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. Для сравнения — вдвое дороже в краевой столице стоит комната в общежитии. «Продам готовый бизнес ресторан кафе Richefs, в него входит полностью оборудование. Площадь — 50 квадратных метров. Продаю срочно, так как уезжаю в другой город. Цена — 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». Ресторан Richefs открылся в центре Перми в конце ноября 2022 года. Заведение специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь. Основные позиции меню — рис, приготовленный по африканским рецептам и межконтинентальные супы. Владельцем и шеф-поваром ресторана является нигериец Обинна Клинтон Нвокпоку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию. Причиной продажи собственник указал нехватку времени из-за занятости другим бизнес-проектом. В стоимость бизнеса входит ресторанное оборудование Фото: сайт «Авито»

В Перми выставлен на продажу ресторан межконтинентальной кухни Richefs, который полгода назад открыл в центре города выходец из Нигерии. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. Для сравнения — вдвое дороже в краевой столице стоит комната в общежитии. «Продам готовый бизнес ресторан кафе Richefs, в него входит полностью оборудование. Площадь — 50 квадратных метров. Продаю срочно, так как уезжаю в другой город. Цена — 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». Ресторан Richefs открылся в центре Перми в конце ноября 2022 года. Заведение специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь. Основные позиции меню — рис, приготовленный по африканским рецептам и межконтинентальные супы. Владельцем и шеф-поваром ресторана является нигериец Обинна Клинтон Нвокпоку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию. Причиной продажи собственник указал нехватку времени из-за занятости другим бизнес-проектом.