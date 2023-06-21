21 июня 2023

В Перми нигериец продает ресторан дешевле комнаты в общежитии. Фото

В Перми за 450 тысяч рублей продается ресторан межконтинентальной кухни Richefs
© Служба новостей «URA.RU»
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Блюда из ресторана Принц-парадокс. Екатеринбург, блюдо, суп, лапша, ресторан, рамен, еда, подача, питание
Ресторан специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь Фото:

В Перми выставлен на продажу ресторан межконтинентальной кухни Richefs, который полгода назад открыл в центре города выходец из Нигерии. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. Для сравнения — вдвое дороже в краевой столице стоит комната в общежитии.

«Продам готовый бизнес ресторан кафе Richefs, в него входит полностью оборудование. Площадь — 50 квадратных метров. Продаю срочно, так как уезжаю в другой город. Цена — 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Ресторан Richefs открылся в центре Перми в конце ноября 2022 года. Заведение специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь. Основные позиции меню — рис, приготовленный по африканским рецептам и межконтинентальные супы. Владельцем и шеф-поваром ресторана является нигериец Обинна Клинтон Нвокпоку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию. Причиной продажи собственник указал нехватку времени из-за занятости другим бизнес-проектом.

В стоимость бизнеса входит ресторанное оборудование
В стоимость бизнеса входит ресторанное оборудование
Фото:

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В Перми выставлен на продажу ресторан межконтинентальной кухни Richefs, который полгода назад открыл в центре города выходец из Нигерии. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. Для сравнения — вдвое дороже в краевой столице стоит комната в общежитии. «Продам готовый бизнес ресторан кафе Richefs, в него входит полностью оборудование. Площадь — 50 квадратных метров. Продаю срочно, так как уезжаю в другой город. Цена — 450 тысяч рублей», — указал продавец в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». Ресторан Richefs открылся в центре Перми в конце ноября 2022 года. Заведение специализируется на блюдах африканской, индийской и русской кухонь. Основные позиции меню — рис, приготовленный по африканским рецептам и межконтинентальные супы. Владельцем и шеф-поваром ресторана является нигериец Обинна Клинтон Нвокпоку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии продают пиццерию. Причиной продажи собственник указал нехватку времени из-за занятости другим бизнес-проектом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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