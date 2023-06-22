Шойгу отчитался о наборе контрактников и добровольцев

В ряды ВС РФ набрано свыше 50 тысяч добровольцев, заявил Сергей Шойгу
В настоящее время на прямой контракт в Вооруженных Силах РФ набрано 114 тысяч человек, а также более 50 тысяч добровольцев. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза.
«В ВС РФ по прямому контракту набрано 114 тысяч человек», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что помимо этого также набрано более 50 тысяч добровольцев. Ежедневно на контракт в российские вооруженные силы поступает около 1336 человек, заключил Шойгу.
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