Шойгу отчитался о наборе контрактников и добровольцев

Шойгу: по прямому контракту в ВС РФ записалось 114 тысяч человек
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
В ряды ВС РФ набрано свыше 50 тысяч добровольцев, заявил Сергей Шойгу Фото:

В настоящее время на прямой контракт в Вооруженных Силах РФ набрано 114 тысяч человек, а также более 50 тысяч добровольцев. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза.

«В ВС РФ по прямому контракту набрано 114 тысяч человек», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что помимо этого также набрано более 50 тысяч добровольцев. Ежедневно на контракт в российские вооруженные силы поступает около 1336 человек, заключил Шойгу.

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В настоящее время на прямой контракт в Вооруженных Силах РФ набрано 114 тысяч человек, а также более 50 тысяч добровольцев. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза. «В ВС РФ по прямому контракту набрано 114 тысяч человек», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что помимо этого также набрано более 50 тысяч добровольцев. Ежедневно на контракт в российские вооруженные силы поступает около 1336 человек, заключил Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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