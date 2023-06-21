21 июня 2023

Пермские власти назвали территории с самой высокой смертностью

В Пермском крае смертность выше всего в Гремячинске, Кизеле и Кишерти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище
Умирает пермяков больше, чем рождается Фото:

В Пермском крае уровень смертности в 2022 году вернулся на доковидный период. Умерли 35 тысяч человек, а в 2021 более 44 тысяч, доложила на заседании регионального парламента директор департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук. По ее данным, самый высоки уровень смертности наблюдается в Гремячинском округе, Кизеле и Кишертском округе, передает корреспондент URA.RU.

«Самый высокий показатель смертности отмечается в Гремячинском округе, он 1,8 раза выше среднекраевого уровня, а также в Кизеле, Кишертском округе», — сообщила Кравчук. Самый низкий показатель смертности в ЗАТО Звездный, Чернушке, и Пермском районе.

Сокращается в Прикамье и рождаемость. За 2022 год на свет появились 23,2 тысячи малышей, что меньше на 7%, чем годом ранее. При этом специалисты обращают внимание, что эта цифра меньше, чем количество смертей. Таким образом естественная убыль населения региона составила 11,8 тысячи человек.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае уровень смертности в 2022 году вернулся на доковидный период. Умерли 35 тысяч человек, а в 2021 более 44 тысяч, доложила на заседании регионального парламента директор департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук. По ее данным, самый высоки уровень смертности наблюдается в Гремячинском округе, Кизеле и Кишертском округе, передает корреспондент URA.RU. «Самый высокий показатель смертности отмечается в Гремячинском округе, он 1,8 раза выше среднекраевого уровня, а также в Кизеле, Кишертском округе», — сообщила Кравчук. Самый низкий показатель смертности в ЗАТО Звездный, Чернушке, и Пермском районе. Сокращается в Прикамье и рождаемость. За 2022 год на свет появились 23,2 тысячи малышей, что меньше на 7%, чем годом ранее. При этом специалисты обращают внимание, что эта цифра меньше, чем количество смертей. Таким образом естественная убыль населения региона составила 11,8 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...