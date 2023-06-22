Глава МОК Бах обвинил Польшу в дискриминации россиян

Отказ Польши в выдаче российским спортсменам виз для участия в турнире по фехтованию является «настоящей дискриминацией». Об этом заявил глава МОК Томас Бах.
«Настоящей дискриминацией является отказ Варшавы выдать визы российским фехтовальщикам для участия в турнире в Польше», — заявил Бах на 140-й сессии МОК. Трансляция идет на
Глава МОК сообщил, что никто не хочет, чтобы спортсмены «страдали из-за действий своего правительства». Он выразил благодарность Международной федерации дзюдо и тхэквондо. Она допустила российских спортсменов к играм.
Ранее стало известно, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеются на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом сообщил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.
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