Глава МОК Бах обвинил Польшу в дискриминации россиян

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Глава МОК Томас Бах заявил, что отказ Польши в выдаче виз российским фехтовальщикам является дискриминацией Фото:

Отказ Польши в выдаче российским спортсменам виз для участия в турнире по фехтованию является «настоящей дискриминацией». Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Настоящей дискриминацией является отказ Варшавы выдать визы российским фехтовальщикам для участия в турнире в Польше», — заявил Бах на 140-й сессии МОК. Трансляция идет на youtube-канале международного комитета.

Глава МОК сообщил, что никто не хочет, чтобы спортсмены «страдали из-за действий своего правительства». Он выразил благодарность Международной федерации дзюдо и тхэквондо. Она допустила российских спортсменов к играм.

Ранее стало известно, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеются на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом сообщил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.

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Отказ Польши в выдаче российским спортсменам виз для участия в турнире по фехтованию является «настоящей дискриминацией». Об этом заявил глава МОК Томас Бах. «Настоящей дискриминацией является отказ Варшавы выдать визы российским фехтовальщикам для участия в турнире в Польше», — заявил Бах на 140-й сессии МОК. Трансляция идет на youtube-канале международного комитета. Глава МОК сообщил, что никто не хочет, чтобы спортсмены «страдали из-за действий своего правительства». Он выразил благодарность Международной федерации дзюдо и тхэквондо. Она допустила российских спортсменов к играм. Ранее стало известно, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеются на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом сообщил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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