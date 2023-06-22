В УЕФА надеются на скорое возвращение россиян к турнирам

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом заявил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.
«Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры», — сказал Йозеф Клемент в ходе конференции Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит
Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Советник также пожелал здоровья первому вице-президенту РФС Никите Симоняну и почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову.
После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.
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