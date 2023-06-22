В УЕФА надеются на скорое возвращение россиян к турнирам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт на Манежной площади Россия в моем сердце", посвященный спортивным победам России в 2018 году. Москва , зонтик, дождь, сборная россии по футболу фото
УЕФА не прекращала диалог с Россией за период, когда РФС не участвовал в соревнованиях Фото:

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом заявил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.

«Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры», — сказал Йозеф Клемент в ходе конференции Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит Sport24.

Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Советник также пожелал здоровья первому вице-президенту РФС Никите Симоняну и почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову.

После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили надежду на возвращение российских футболистов к международным соревнованиям. Об этом заявил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент. «Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры», — сказал Йозеф Клемент в ходе конференции Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит Sport24. Он подчеркнул, что, пока российские спортсмены не участвовали в соревнованиях, УЕФА не прекращала диалог с Москвой. Советник также пожелал здоровья первому вице-президенту РФС Никите Симоняну и почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову. После начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...