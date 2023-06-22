Силовики занялись свердловчанкой, которая бросила четверых детей и ушла выпивать

Силовики взялись за проверку семьи из Нижнего Тагила, в которой мать бросила четверых детей в антисанитарных условиях и ушла выпивать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила… организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства. Там проверят, кто и как следил за детьми и семьей. Когда следователи найдут причины нарушения, виновных накажут.
Информация о брошенных детях появилась в соцсетях. Малыши несколько месяцев лежали на грязном матрасе. В полиции Нижнего Тагила URA.RU сообщили, что детей забрали из семьи. Мать привлечена к административной ответственности.
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