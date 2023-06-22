Тюменские надзиратели массово уходят из колоний в частную охрану

Бывшие тюменские надзиратели массово устраиваются на работу в ЧОПы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бывшие сотрудники УФСИН по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что в колонии и лечебно-исправительные учреждения региона требуются десятки сотрудников.

«Платят в ЧОПах примерно столько же, сколько на рядовых должностях в колониях. А ответственности и рисков для жизни и здоровья — в разы меньше. Поэтому, да, действительно, бывшие сотрудники колоний после увольнения часто устраиваются в охрану. К тому же, они, как правило, умеют обращаться с огнестрельным оружием, имеют все необходимые допуски и разрешения. При трудоустройстве в ЧОПы это, конечно, весомый аргумент», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УФСИН России по Тюменской области указано, что в учреждения уголовно-исполнительной системы региона требуются десятки сотрудников. Только в СИЗО №2 остаются открытыми более 50 вакансий. Так, в СИЗО-2 требуются старший и средний начсостав — одна единица; начальник психологической лаборатории — одна единица; младший начсостав — 32 единицы. Также не хватает младших инспекторов дежурной службы (12 человек) и младших инспекторов отдела охраны (шесть человек), указано на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области.

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.