Ветерана ВОВ, у которой сгорел дом, курганские власти пообещали устроить в дом престарелых

22 июня 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Ветерану ВОВ, у которой сгорел дом в пожаре, предложили временное жилье в доме престарелых (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветерана Великой Отечественной войны из Курганской области, которая в майских пожарах потеряла дом в деревне Плоской и просила жилищный сертификат, власти пообещали при необходимости устроить в дом престарелых. Об этом сообщили URA.RU в ГУ социальной защиты населения региона. Также пенсионерке готовы предоставить отдых в санатории. «Вопрос по оказанию помощи ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Уваровой Дине Степановне — на особом контроле. <…> При отсутствии медицинских противопоказаний будет предложено бесплатно отдохнуть в санатории. Если потребуется, ГУ соцзащиты готово предоставить ветерану, как и другим погорельцам, у которых есть необходимость во временном жилье, пока не решится вопрос строительства или приобретения нового жилого помещения, возможность проживания в стационарных учреждениях социальной защиты населения», — сообщили в ведомстве. Ветерану уже предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, выданы два продуктовых набора, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Прорабатывается вопрос оказания благотворительной помощи. Также в ГУ соцзащиты населения сообщили, что ветерану не могут выдать жилищный сертификат из-за того, что у Дины Уваровой нет документов, которые могли бы подтвердить факт ее проживания в деревне Плоской в последние годы. Дом, в котором погорелица постоянно проживала до 2020 года, не был оформлен в собственность и в ЕГРН. Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Курганской области не может добиться выдачи сертификата за сгоревший дом. 93-летняя пенсионерка потеряла дом в деревне Плоской Шадринского округа в пожаре 7 мая. По словам родственницы пожилой женщины, дом был ее единственным жильем. После жалобы прокуратура региона организовала проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветерана Великой Отечественной войны из Курганской области, которая в майских пожарах потеряла дом в деревне Плоской и просила жилищный сертификат, власти пообещали при необходимости устроить в дом престарелых. Об этом сообщили URA.RU в ГУ социальной защиты населения региона. Также пенсионерке готовы предоставить отдых в санатории. «Вопрос по оказанию помощи ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Уваровой Дине Степановне — на особом контроле. <…> При отсутствии медицинских противопоказаний будет предложено бесплатно отдохнуть в санатории. Если потребуется, ГУ соцзащиты готово предоставить ветерану, как и другим погорельцам, у которых есть необходимость во временном жилье, пока не решится вопрос строительства или приобретения нового жилого помещения, возможность проживания в стационарных учреждениях социальной защиты населения», — сообщили в ведомстве. Ветерану уже предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, выданы два продуктовых набора, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Прорабатывается вопрос оказания благотворительной помощи. Также в ГУ соцзащиты населения сообщили, что ветерану не могут выдать жилищный сертификат из-за того, что у Дины Уваровой нет документов, которые могли бы подтвердить факт ее проживания в деревне Плоской в последние годы. Дом, в котором погорелица постоянно проживала до 2020 года, не был оформлен в собственность и в ЕГРН. Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Курганской области не может добиться выдачи сертификата за сгоревший дом. 93-летняя пенсионерка потеряла дом в деревне Плоской Шадринского округа в пожаре 7 мая. По словам родственницы пожилой женщины, дом был ее единственным жильем. После жалобы прокуратура региона организовала проверку.