21 июня 2023

Ветерана ВОВ, у которой сгорел дом, курганские власти пообещали устроить в дом престарелых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Курган, день победы, ветеран вов
Ветерану ВОВ, у которой сгорел дом в пожаре, предложили временное жилье в доме престарелых (архивное фото) Фото:

Ветерана Великой Отечественной войны из Курганской области, которая в майских пожарах потеряла дом в деревне Плоской и просила жилищный сертификат, власти пообещали при необходимости устроить в дом престарелых. Об этом сообщили URA.RU в ГУ социальной защиты населения региона. Также пенсионерке готовы предоставить отдых в санатории.

«Вопрос по оказанию помощи ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Уваровой Дине Степановне — на особом контроле. <…> При отсутствии медицинских противопоказаний будет предложено бесплатно отдохнуть в санатории. Если потребуется, ГУ соцзащиты готово предоставить ветерану, как и другим погорельцам, у которых есть необходимость во временном жилье, пока не решится вопрос строительства или приобретения нового жилого помещения, возможность проживания в стационарных учреждениях социальной защиты населения», — сообщили в ведомстве.

Ветерану уже предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, выданы два продуктовых набора, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Прорабатывается вопрос оказания благотворительной помощи.

Также в ГУ соцзащиты населения сообщили, что ветерану не могут выдать жилищный сертификат из-за того, что у Дины Уваровой нет документов, которые могли бы подтвердить факт ее проживания в деревне Плоской в последние годы. Дом, в котором погорелица постоянно проживала до 2020 года, не был оформлен в собственность и в ЕГРН.

Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Курганской области не может добиться выдачи сертификата за сгоревший дом. 93-летняя пенсионерка потеряла дом в деревне Плоской Шадринского округа в пожаре 7 мая. По словам родственницы пожилой женщины, дом был ее единственным жильем. После жалобы прокуратура региона организовала проверку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветерана Великой Отечественной войны из Курганской области, которая в майских пожарах потеряла дом в деревне Плоской и просила жилищный сертификат, власти пообещали при необходимости устроить в дом престарелых. Об этом сообщили URA.RU в ГУ социальной защиты населения региона. Также пенсионерке готовы предоставить отдых в санатории. «Вопрос по оказанию помощи ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Уваровой Дине Степановне — на особом контроле. <…> При отсутствии медицинских противопоказаний будет предложено бесплатно отдохнуть в санатории. Если потребуется, ГУ соцзащиты готово предоставить ветерану, как и другим погорельцам, у которых есть необходимость во временном жилье, пока не решится вопрос строительства или приобретения нового жилого помещения, возможность проживания в стационарных учреждениях социальной защиты населения», — сообщили в ведомстве. Ветерану уже предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, выданы два продуктовых набора, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Прорабатывается вопрос оказания благотворительной помощи. Также в ГУ соцзащиты населения сообщили, что ветерану не могут выдать жилищный сертификат из-за того, что у Дины Уваровой нет документов, которые могли бы подтвердить факт ее проживания в деревне Плоской в последние годы. Дом, в котором погорелица постоянно проживала до 2020 года, не был оформлен в собственность и в ЕГРН. Ранее URA.RU писало, что ветеран ВОВ из Курганской области не может добиться выдачи сертификата за сгоревший дом. 93-летняя пенсионерка потеряла дом в деревне Плоской Шадринского округа в пожаре 7 мая. По словам родственницы пожилой женщины, дом был ее единственным жильем. После жалобы прокуратура региона организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...