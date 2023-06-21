21 июня 2023

Курганский ветеран Великой Отечественной войны не может получить сертификат за сгоревший дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ветераном ВОВ. Клавдия Иванова Суслова. Екатеринбург , суслова клавдия
Ветеран ВОВ не может добиться выплат по жилищному сертификату (архивное фото) Фото:

В Курганской области 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Дина Уварова, лишившаяся в майском пожаре дома, не может получить жилищный сертификат. Об этом изданию 45.RU сообщила родственница пострадавшей Ирина Алферова. Дом пенсионерки сгорел 7 мая в деревне Плоская Шадринского округа, он был единственным жильем ветерана.

«Официального документа об отказе все еще не получили, хотя документы в Управление соцзащиты области были отправлены еще 15 мая. Поэтому не знаем, какие документы нужны и по каким основаниям отказ. Другого жилья у Дины Степановной нет. От государства жилплощадь она никогда не получала. Сейчас она, по сути, бездомная, живет у родственников. Хотя губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов уже произведены!» — рассказала 45.RU родственница ветерана. При этом она отметила, что об отказе в получении сертификата пенсионеркой был получен устный ответ по телефону из областного Управления соцзащиты.

В областном Совете ветеранов 45.RU ответили, что у Уваровой нет правоустанавливающих документов на дом и в данный момент решается вопрос о том, какая помощь будет предоставлена жительнице деревни Плоская. В ведомстве также добавили, что скорее всего нужно будет обращаться в суд.

Ранее URA.RU писало, что курганский погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Пенсионер вместе со своей женой потерял в пожаре единственное жилье. Еще одна семья с детьми из Кургана добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Также сообщалось, что житель из сгоревшего микрорайона Смолино, вынужденный жить в собачьей будке получил материальную помощь. Мужчина получил жилищный сертификат на 1,9 млн рублей. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что выдача сертификатов в регионе полностью завершена. При этом он пообещал помочь всем тем пострадавшим, у кого имеются проблемы с документами.

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В Курганской области 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Дина Уварова, лишившаяся в майском пожаре дома, не может получить жилищный сертификат. Об этом изданию 45.RU сообщила родственница пострадавшей Ирина Алферова. Дом пенсионерки сгорел 7 мая в деревне Плоская Шадринского округа, он был единственным жильем ветерана. «Официального документа об отказе все еще не получили, хотя документы в Управление соцзащиты области были отправлены еще 15 мая. Поэтому не знаем, какие документы нужны и по каким основаниям отказ. Другого жилья у Дины Степановной нет. От государства жилплощадь она никогда не получала. Сейчас она, по сути, бездомная, живет у родственников. Хотя губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов уже произведены!» — рассказала 45.RU родственница ветерана. При этом она отметила, что об отказе в получении сертификата пенсионеркой был получен устный ответ по телефону из областного Управления соцзащиты. В областном Совете ветеранов 45.RU ответили, что у Уваровой нет правоустанавливающих документов на дом и в данный момент решается вопрос о том, какая помощь будет предоставлена жительнице деревни Плоская. В ведомстве также добавили, что скорее всего нужно будет обращаться в суд. Ранее URA.RU писало, что курганский погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Пенсионер вместе со своей женой потерял в пожаре единственное жилье. Еще одна семья с детьми из Кургана добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Также сообщалось, что житель из сгоревшего микрорайона Смолино, вынужденный жить в собачьей будке получил материальную помощь. Мужчина получил жилищный сертификат на 1,9 млн рублей. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что выдача сертификатов в регионе полностью завершена. При этом он пообещал помочь всем тем пострадавшим, у кого имеются проблемы с документами.
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