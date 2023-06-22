Власти Екатеринбурга не стали продлевать работу транспорта на «Ночь музыки»

В Екатеринбурге во время фестиваля «Ночь музыки» 23 июня не станут продлевать движение транспорта и перекроют улицы для участников фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Транспорт будет работать в обычном режиме», — сообщили в администрации. При этом для пешеходов планируется перекрыть улицы, на которых ожидается наибольший поход участников фестиваля.
В частности, собираются закрыть движение для транспорта по улице Бориса Ельцина от проспекта Ленина до Челюскинцев. Сам проспект Ленина будет перекрыт от улицы Крала Либкнехта до улицы 8 Марта.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей.
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