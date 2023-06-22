Власти Екатеринбурга не стали продлевать работу транспорта на «Ночь музыки»

22 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Для удобства пешеходов на фестивале перекроют несколько дорог Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге во время фестиваля «Ночь музыки» 23 июня не станут продлевать движение транспорта и перекроют улицы для участников фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Транспорт будет работать в обычном режиме», — сообщили в администрации. При этом для пешеходов планируется перекрыть улицы, на которых ожидается наибольший поход участников фестиваля. В частности, собираются закрыть движение для транспорта по улице Бориса Ельцина от проспекта Ленина до Челюскинцев. Сам проспект Ленина будет перекрыт от улицы Крала Либкнехта до улицы 8 Марта. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей.

В Екатеринбурге во время фестиваля «Ночь музыки» 23 июня не станут продлевать движение транспорта и перекроют улицы для участников фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Транспорт будет работать в обычном режиме», — сообщили в администрации. При этом для пешеходов планируется перекрыть улицы, на которых ожидается наибольший поход участников фестиваля. В частности, собираются закрыть движение для транспорта по улице Бориса Ельцина от проспекта Ленина до Челюскинцев. Сам проспект Ленина будет перекрыт от улицы Крала Либкнехта до улицы 8 Марта. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей.