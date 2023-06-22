РИА Новости: в Ярославле двум соучастникам Блиновской дали по три года

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Избрание меры пресечения Блиновской Елене. Москва, блиновская елена
Партнеры Блиновской по бизнесу получили по три года лишения свободы Фото:
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Мужчине и женщине, которые работали с автором «Марофона желаний» Еленой Блиновской, дали по три года лишения свободы. Наказание они получили за обналичивание денег.

«Мужчина и женщина, работавшие с Блиновской, получили в Ярославле по три года за создание крупной площадки по обналичиванию денег», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что соучастники создали систему из 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот через эту схему составил более 286 миллионов рублей, а выгода превысила отметку в 18 миллионов. Сама Блиновская находится под домашним арестом до 26 июля.

В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов. Она была поймана 27 апреля во время пересечения границы, передают «Невские новости».

В конце июня адвокат Блиновской сообщил, что она уплатила 30 миллионов из 918. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.

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Мужчине и женщине, которые работали с автором «Марофона желаний» Еленой Блиновской, дали по три года лишения свободы. Наказание они получили за обналичивание денег. «Мужчина и женщина, работавшие с Блиновской, получили в Ярославле по три года за создание крупной площадки по обналичиванию денег», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что соучастники создали систему из 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот через эту схему составил более 286 миллионов рублей, а выгода превысила отметку в 18 миллионов. Сама Блиновская находится под домашним арестом до 26 июля. В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов. Она была поймана 27 апреля во время пересечения границы, передают «Невские новости». В конце июня адвокат Блиновской сообщил, что она уплатила 30 миллионов из 918. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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