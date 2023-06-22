РИА Новости: в Ярославле двум соучастникам Блиновской дали по три года

22 июня 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Партнеры Блиновской по бизнесу получили по три года лишения свободы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Мужчине и женщине, которые работали с автором «Марофона желаний» Еленой Блиновской, дали по три года лишения свободы. Наказание они получили за обналичивание денег. «Мужчина и женщина, работавшие с Блиновской, получили в Ярославле по три года за создание крупной площадки по обналичиванию денег», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что соучастники создали систему из 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот через эту схему составил более 286 миллионов рублей, а выгода превысила отметку в 18 миллионов. Сама Блиновская находится под домашним арестом до 26 июля. В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов. Она была поймана 27 апреля во время пересечения границы, передают « Невские новости ». В конце июня адвокат Блиновской сообщил, что она уплатила 30 миллионов из 918. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.

Мужчине и женщине, которые работали с автором «Марофона желаний» Еленой Блиновской, дали по три года лишения свободы. Наказание они получили за обналичивание денег. «Мужчина и женщина, работавшие с Блиновской, получили в Ярославле по три года за создание крупной площадки по обналичиванию денег», — передает источник РИА Новости. Отмечается, что соучастники создали систему из 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Общий оборот через эту схему составил более 286 миллионов рублей, а выгода превысила отметку в 18 миллионов. Сама Блиновская находится под домашним арестом до 26 июля. В апреле 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что Блиновская не уплатила 918 миллионов рублей налогов. Она была поймана 27 апреля во время пересечения границы, передают «Невские новости». В конце июня адвокат Блиновской сообщил, что она уплатила 30 миллионов из 918. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.