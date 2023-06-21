Адвокат Блиновской раскрыл, сколько она вернула неуплаченных налогов

Блиновская будет стараться возвращать денежные средства, заявил адвокат
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Блогер Елена Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей налогов. Об этом заявил ее адвокат.
«Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов», — сказал адвокат, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.
Ранее банковские счета Блиновской и ее мужа были арестованы следствием из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер и автор «Марафона желаний» была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!