Адвокат Блиновской раскрыл, сколько она вернула неуплаченных налогов

Елена Блиновская вернула 30 миллионов неуплаченных налогов
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Избрание меры пресечения Блиновской Елене. Москва, блиновская елена
Блиновская будет стараться возвращать денежные средства, заявил адвокат Фото:
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Блогер Елена Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей налогов. Об этом заявил ее адвокат.

«Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов», — сказал адвокат, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства.

Ранее банковские счета Блиновской и ее мужа были арестованы следствием из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер и автор «Марафона желаний» была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией.

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Блогер Елена Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей налогов. Об этом заявил ее адвокат. «Блиновская оплатила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов», — сказал адвокат, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он добавил, что блогер будет стараться возвращать денежные средства. Ранее банковские счета Блиновской и ее мужа были арестованы следствием из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер и автор «Марафона желаний» была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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