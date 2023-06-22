В «Сима-ленде» почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Фото, видео

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Акция прошла в «Сима-ленде» 22 июня Фото:

Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели масштабную акцию в День памяти и скорби 22 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«„Свеча памяти“ в „Сима-ленде“ приурочена к Всероссийской акции в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Сотрудники зажгли огни во время минуты молчания», — сообщили в компании.

В акции приняли участие более трех тысяч сотрудников. Они собрались в главном зале компании и со свечами в руках выстроились в ряд. Во время мероприятия перед собравшимися выступили ветераны, помнящие годы войны и пережившие ее ужасы.

Ранее сотрудники «Сима-ленда» провели масштабную акцию на День Победы в Екатеринбурге. 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую песню «Священная война». После этого на сцене выступили ветераны силовых органов и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.

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Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели масштабную акцию в День памяти и скорби 22 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «„Свеча памяти“ в „Сима-ленде“ приурочена к Всероссийской акции в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Сотрудники зажгли огни во время минуты молчания», — сообщили в компании. В акции приняли участие более трех тысяч сотрудников. Они собрались в главном зале компании и со свечами в руках выстроились в ряд. Во время мероприятия перед собравшимися выступили ветераны, помнящие годы войны и пережившие ее ужасы. Ранее сотрудники «Сима-ленда» провели масштабную акцию на День Победы в Екатеринбурге. 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую песню «Священная война». После этого на сцене выступили ветераны силовых органов и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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