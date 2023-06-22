Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели масштабную акцию в День памяти и скорби 22 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«„Свеча памяти“ в „Сима-ленде“ приурочена к Всероссийской акции в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Сотрудники зажгли огни во время минуты молчания», — сообщили в компании.
В акции приняли участие более трех тысяч сотрудников. Они собрались в главном зале компании и со свечами в руках выстроились в ряд. Во время мероприятия перед собравшимися выступили ветераны, помнящие годы войны и пережившие ее ужасы.
Ранее сотрудники «Сима-ленда» провели масштабную акцию на День Победы в Екатеринбурге. 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую песню «Священная война». После этого на сцене выступили ветераны силовых органов и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.