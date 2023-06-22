Пермячка отсудила у знакомого 200 тысяч за укус пальца

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Суд удовлетворил исковые требования пермячки Фото:

В Перми осужден мужчина, который в пьяном состоянии едва не откусил палей своей знакомой. Он должен будет выплатить пострадавшей крупную сумму. Информация об этом размещена на сайте Индустриального районного суда.

«В декабре 2020 года пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил потерпевшую зубами за указательный палец правой руки. В результате у женщины был зафиксирован открытый перелом бугристости ногтевой фаланги пальца», — рассказали в суде.

Пострадавшая обратилась с иском в суд, чтобы получить моральную компенсацию за причиненный ей вред. Суд удовлетворил иск женщины, и сейчас обидчик должен будет выплатить ей 200 тысяч рублей.

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В Перми осужден мужчина, который в пьяном состоянии едва не откусил палей своей знакомой. Он должен будет выплатить пострадавшей крупную сумму. Информация об этом размещена на сайте Индустриального районного суда. «В декабре 2020 года пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил потерпевшую зубами за указательный палец правой руки. В результате у женщины был зафиксирован открытый перелом бугристости ногтевой фаланги пальца», — рассказали в суде. Пострадавшая обратилась с иском в суд, чтобы получить моральную компенсацию за причиненный ей вред. Суд удовлетворил иск женщины, и сейчас обидчик должен будет выплатить ей 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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