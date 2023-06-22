CNN: контрнаступление Украины не оправдало западных ожиданий 22 июня 2023 в 19:47 Размер текста - 17 + Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, отметили западные чиновники Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий западных партнеров. Об этом CNN рассказали два западных чиновника и высокопоставленный военный чиновник из США на правах анонимности. «Контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов», — заявил CNN один из опрошенных чиновников. Уточняется, что Украина не ожидала встретить настолько хорошо укрепленные линии обороны со стороны России. К тому же РФ смогла нанести точечные удары по западной технике, которую получил Киев. «Погода наносит ущерб наступательному графику, поскольку транспортные средства испытывают трудности с проходимостью. Украинские потери тяжелые», — отметил другой чиновник. Эксперты подчеркнули, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще находится на ранней стадии. Они отмечают, что США и западные партнеры пока сохраняют оптимизм относительно будущих атак. Спустя почти три недели контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не доволен ходом операции. По его словам, наступление ВСУ идет медленно и нелегко. Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий западных партнеров. Об этом CNN рассказали два западных чиновника и высокопоставленный военный чиновник из США на правах анонимности. «Контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов», — заявил CNN один из опрошенных чиновников. Уточняется, что Украина не ожидала встретить настолько хорошо укрепленные линии обороны со стороны России. К тому же РФ смогла нанести точечные удары по западной технике, которую получил Киев. «Погода наносит ущерб наступательному графику, поскольку транспортные средства испытывают трудности с проходимостью. Украинские потери тяжелые», — отметил другой чиновник. Эксперты подчеркнули, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще находится на ранней стадии. Они отмечают, что США и западные партнеры пока сохраняют оптимизм относительно будущих атак. Спустя почти три недели контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не доволен ходом операции. По его словам, наступление ВСУ идет медленно и нелегко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям