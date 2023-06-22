В Екатеринбурге назначен новый генконсул Казахстана

Генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге официально назначен дипломат Жарас Мамутбеков. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
«Рад сообщить, что Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей Генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге», — написал Ярин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что открытие консульства пройдет в рамках «Иннопрома».
Ярин сообщил, что переговоры между Екатеринбургом и Казахстаном о дипломатических отношениях шли давно. Взаимодействие страны с регионом поможет не только налаживанию уже созданных бизнес-контактов, но и расширит культурное сотрудничество. Ярин поздравил Мамутбекова с назначением и пожелал ему плодотворной работы.
Информация об открытии консульства Казахстана в Свердловской области появилась в апреле. Власти отмечали, что намерены улучшать отношения с дружественными странами.
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