В Екатеринбурге назначен новый генконсул Казахстана

Жарас Мамутбеков назначен новым генконсулом Казахстана в Екатеринбурге

22 июня 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Генконсульство откроется в Екатеринбурге в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге официально назначен дипломат Жарас Мамутбеков. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. «Рад сообщить, что Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей Генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге», — написал Ярин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что открытие консульства пройдет в рамках «Иннопрома». Ярин сообщил, что переговоры между Екатеринбургом и Казахстаном о дипломатических отношениях шли давно. Взаимодействие страны с регионом поможет не только налаживанию уже созданных бизнес-контактов, но и расширит культурное сотрудничество. Ярин поздравил Мамутбекова с назначением и пожелал ему плодотворной работы. Информация об открытии консульства Казахстана в Свердловской области появилась в апреле. Власти отмечали, что намерены улучшать отношения с дружественными странами.

Генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге официально назначен дипломат Жарас Мамутбеков. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. «Рад сообщить, что Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей Генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге», — написал Ярин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что открытие консульства пройдет в рамках «Иннопрома». Ярин сообщил, что переговоры между Екатеринбургом и Казахстаном о дипломатических отношениях шли давно. Взаимодействие страны с регионом поможет не только налаживанию уже созданных бизнес-контактов, но и расширит культурное сотрудничество. Ярин поздравил Мамутбекова с назначением и пожелал ему плодотворной работы. Информация об открытии консульства Казахстана в Свердловской области появилась в апреле. Власти отмечали, что намерены улучшать отношения с дружественными странами.