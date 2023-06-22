Главы «тюменской матрешки» были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве. Инсайд

22 июня 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Главы «тюменской матрешки» досрочно подписали пролонгацию программы «Сотрудничество» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернаторы Наталья Комарова, Александр Моор и Дмитрий Артюхов досрочно подписали программу «Сотрудничество» на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023), хотя она заканчивалась в 2025 году. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что спешка была связана с тем, что без пролонгации ХМАО, ЯНАО и Тюменская область могли лишиться финансирования социальных объектов из-за особенностей планирования бюджета РФ. «Причиной досрочного подписания губернаторами договора о сотрудничестве стало то, что Минфин верстает бюджет РФ на 2024-26 годы и без продления соглашения регионы рисковали лишиться финансирования строительства социальных объектов на 2026 год. После пролонгации политические роли ХМАО, ЯНАО и Тюменской области распределились», — сообщил инсайдер. Еще один источник агентства, близкий к ФНС, подтвердил, что подписание документа было связано с планированием бюджета. «Предыдущая версия „Сотрудничества“ завершалась в 2025 году, а бюджет планируется на три года — 2024-2026. РФ этим летом уже входит в новый финансовый цикл, и поэтому потребовалась пролонгация. Без нее 2026 год бы выпадал, непонятно — каким образом без договора распределялись бы по трем субъектам РФ и полномочия, и финансовые ресурсы. После продления программы правительства „матрешки“ могут со спокойной душой верстать бюджеты», — подчеркнул собеседник агентства. Журналист агентства направил запрос в информационный центр правительства Тюменской области о причинах досрочного подписания программы. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о подписании тремя губернаторами договора о сотрудничестве. Новая программа межрегионального взаимодействия продлится до 2035 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернаторы Наталья Комарова, Александр Моор и Дмитрий Артюхов досрочно подписали программу «Сотрудничество» на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023), хотя она заканчивалась в 2025 году. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что спешка была связана с тем, что без пролонгации ХМАО, ЯНАО и Тюменская область могли лишиться финансирования социальных объектов из-за особенностей планирования бюджета РФ. «Причиной досрочного подписания губернаторами договора о сотрудничестве стало то, что Минфин верстает бюджет РФ на 2024-26 годы и без продления соглашения регионы рисковали лишиться финансирования строительства социальных объектов на 2026 год. После пролонгации политические роли ХМАО, ЯНАО и Тюменской области распределились», — сообщил инсайдер. Еще один источник агентства, близкий к ФНС, подтвердил, что подписание документа было связано с планированием бюджета. «Предыдущая версия „Сотрудничества“ завершалась в 2025 году, а бюджет планируется на три года — 2024-2026. РФ этим летом уже входит в новый финансовый цикл, и поэтому потребовалась пролонгация. Без нее 2026 год бы выпадал, непонятно — каким образом без договора распределялись бы по трем субъектам РФ и полномочия, и финансовые ресурсы. После продления программы правительства „матрешки“ могут со спокойной душой верстать бюджеты», — подчеркнул собеседник агентства. Журналист агентства направил запрос в информационный центр правительства Тюменской области о причинах досрочного подписания программы. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о подписании тремя губернаторами договора о сотрудничестве. Новая программа межрегионального взаимодействия продлится до 2035 года.