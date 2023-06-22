Курганцы выступят с песней на шоу Малахова. Фото

23 июня 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Курганская семья выступит на шоу Малахова 24 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Семья из села Мехонское Шатровского муниципального округа (Курганская область) выступит на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа выйдет в эфир на канале «Россия 1» 24 июня в 18:00, сообщила газета «Далматовский вестник». «Зауральцы на центральном ТВ. В субботу, 24 июня, в программе „Привет, Андрей!“ будет выступать семейный дуэт Галины и Игоря Стрекаловых из села Мехонское», — сообщила газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области Максим Табаков принял участие в программе «Привет, Андрей!». Мужчина исполнил песню «По кайфу» украинского певца Олега Кензова. Семья из Курганской области выступит на шоу Андрея Малахова Газета «Далматовский вестник»

Семья из села Мехонское Шатровского муниципального округа (Курганская область) выступит на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа выйдет в эфир на канале «Россия 1» 24 июня в 18:00, сообщила газета «Далматовский вестник». «Зауральцы на центральном ТВ. В субботу, 24 июня, в программе „Привет, Андрей!“ будет выступать семейный дуэт Галины и Игоря Стрекаловых из села Мехонское», — сообщила газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области Максим Табаков принял участие в программе «Привет, Андрей!». Мужчина исполнил песню «По кайфу» украинского певца Олега Кензова.