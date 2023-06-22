22 июня 2023

Курганцы выступят с песней на шоу Малахова. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Курганская семья выступит на шоу Малахова 24 июня Фото:

Семья из села Мехонское Шатровского муниципального округа (Курганская область) выступит на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа выйдет в эфир на канале «Россия 1» 24 июня в 18:00, сообщила газета «Далматовский вестник».

«Зауральцы на центральном ТВ. В субботу, 24 июня, в программе „Привет, Андрей!“ будет выступать семейный дуэт Галины и Игоря Стрекаловых из села Мехонское», — сообщила газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области Максим Табаков принял участие в программе «Привет, Андрей!». Мужчина исполнил песню «По кайфу» украинского певца Олега Кензова.

Семья из Курганской области выступит на шоу Андрея Малахова
Семья из Курганской области выступит на шоу Андрея Малахова

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Семья из села Мехонское Шатровского муниципального округа (Курганская область) выступит на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа выйдет в эфир на канале «Россия 1» 24 июня в 18:00, сообщила газета «Далматовский вестник». «Зауральцы на центральном ТВ. В субботу, 24 июня, в программе „Привет, Андрей!“ будет выступать семейный дуэт Галины и Игоря Стрекаловых из села Мехонское», — сообщила газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области Максим Табаков принял участие в программе «Привет, Андрей!». Мужчина исполнил песню «По кайфу» украинского певца Олега Кензова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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