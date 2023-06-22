Курганская семья выступит на шоу Малахова 24 июня
Семья из села Мехонское Шатровского муниципального округа (Курганская область) выступит на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Программа выйдет в эфир на канале «Россия 1» 24 июня в 18:00, сообщила газета «Далматовский вестник».
«Зауральцы на центральном ТВ. В субботу, 24 июня, в программе „Привет, Андрей!“ будет выступать семейный дуэт Галины и Игоря Стрекаловых из села Мехонское», — сообщила газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области Максим Табаков принял участие в программе «Привет, Андрей!». Мужчина исполнил песню «По кайфу» украинского певца Олега Кензова.
Семья из Курганской области выступит на шоу Андрея Малахова
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!