Житель Курганской области Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню «По кайфу» украинского исполнителя Олега Кензова. По данным представителей газеты Половинского муниципального округа «Вестник района», эфир ток-шоу Андрея Малахова с участием Табакова покажут 25 марта.
«В предстоящую субботу, 25 марта, советуем посмотреть передачу „Привет, Андрей!“ в 18 часов на телеканале „Россия 1“. Она будет посвящена бане, а одну из песен — „По кайфу“ исполнит наш земляк Максим Табаков», — указано в посте группы газеты в социальной сети «ВКонтакте».
Представители газеты отметили, что брат Максима является солистом Курганской областной филармонии, а тетя Табакова — директор Яровинского Дома культуры, расположенного в Половинском округе. Сейчас Максим живет в Кургане и работает адвокатом.
Ранее на передачах Малахова выступали и другие жители региона. Например, там были участница ансамбля «Беседа» из Катайского муниципального округа Ирина Франчук и художественный руководитель Дома культуры города Щучье Евгений Батухтин.
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