Курганец выступил на шоу Малахова с песней украинского певца. Видео

23 марта 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области исполнил песню «По кайфу» Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Курганской области Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню «По кайфу» украинского исполнителя Олега Кензова. По данным представителей газеты Половинского муниципального округа «Вестник района», эфир ток-шоу Андрея Малахова с участием Табакова покажут 25 марта. «В предстоящую субботу, 25 марта, советуем посмотреть передачу „Привет, Андрей!“ в 18 часов на телеканале „Россия 1“. Она будет посвящена бане, а одну из песен — „По кайфу“ исполнит наш земляк Максим Табаков», — указано в посте группы газеты в социальной сети «ВКонтакте». Представители газеты отметили, что брат Максима является солистом Курганской областной филармонии, а тетя Табакова — директор Яровинского Дома культуры, расположенного в Половинском округе. Сейчас Максим живет в Кургане и работает адвокатом. Ранее на передачах Малахова выступали и другие жители региона. Например, там были участница ансамбля «Беседа» из Катайского муниципального округа Ирина Франчук и художественный руководитель Дома культуры города Щучье Евгений Батухтин.

Житель Курганской области Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню «По кайфу» украинского исполнителя Олега Кензова. По данным представителей газеты Половинского муниципального округа «Вестник района», эфир ток-шоу Андрея Малахова с участием Табакова покажут 25 марта. «В предстоящую субботу, 25 марта, советуем посмотреть передачу „Привет, Андрей!“ в 18 часов на телеканале „Россия 1“. Она будет посвящена бане, а одну из песен — „По кайфу“ исполнит наш земляк Максим Табаков», — указано в посте группы газеты в социальной сети «ВКонтакте». Представители газеты отметили, что брат Максима является солистом Курганской областной филармонии, а тетя Табакова — директор Яровинского Дома культуры, расположенного в Половинском округе. Сейчас Максим живет в Кургане и работает адвокатом. Ранее на передачах Малахова выступали и другие жители региона. Например, там были участница ансамбля «Беседа» из Катайского муниципального округа Ирина Франчук и художественный руководитель Дома культуры города Щучье Евгений Батухтин.