Фонд «Защитники Отечества» ЯНАО заключили соглашение с прокуратурой округа

22 июня 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Соглашение призвано обеспечить защиту интересов и прав участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу, созданный для поддержки участников СВО, заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Сегодня, 22 июня 2023 г., исполняющий обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Назаренко и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Ямало-Ненецкому автономному округу <…> Наталья Казановская подписали соглашение о взаимодействии», — сообщается в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества по вопросам соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей. Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Позднее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов анонсировал скорое открытие аналогичного отделения правозащитной организации в муниципалитете. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу, созданный для поддержки участников СВО, заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Сегодня, 22 июня 2023 г., исполняющий обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Назаренко и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ по Ямало-Ненецкому автономному округу <…> Наталья Казановская подписали соглашение о взаимодействии», — сообщается в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества по вопросам соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей. Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Позднее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов анонсировал скорое открытие аналогичного отделения правозащитной организации в муниципалитете. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться.