Мэр Нового Уренгоя готовится к открытию филиала фонда Путина. Фото

В Новом Уренгое откроется филиал фонда «Защитники Отечества»

22 июня 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое откроется офис фонда «Защитники Отечества» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое готовится к открытию очный офис филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Откроем в Новом Уренгое филиал госфонда „Защитники Отечества“. Готовим помещение — идет ремонт на просторных 600 квадратах в Тундровом, строители уже приступили к отделке, готовы перегородки, пандусы, электропроводка», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Он добавил, что в офисе будет создана максимально уютная, домашняя обстановка. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться. Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Специалисты филиала помогли решить проблему сыну погибшего военнослужащего, а также достигли договоренности по бесплатному юридическому сопровождению ветеранов и бойцов, принимающих участие в спецоперации. Андрей Воронов осматривает здание офиса филиала фонда «Защитники Отечества» Фото: telegram-канал Андрея Воронова Внутренние помещения Фото: telegram-канал Андрея Воронова Помещения оборудованы медицинскими койками Фото: telegram-канал Андрея Воронова

В Новом Уренгое готовится к открытию очный офис филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Откроем в Новом Уренгое филиал госфонда „Защитники Отечества“. Готовим помещение — идет ремонт на просторных 600 квадратах в Тундровом, строители уже приступили к отделке, готовы перегородки, пандусы, электропроводка», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Он добавил, что в офисе будет создана максимально уютная, домашняя обстановка. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться. Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Специалисты филиала помогли решить проблему сыну погибшего военнослужащего, а также достигли договоренности по бесплатному юридическому сопровождению ветеранов и бойцов, принимающих участие в спецоперации.