21 июня 2023

Мэр Нового Уренгоя готовится к открытию филиала фонда Путина. Фото

В Новом Уренгое откроется филиал фонда «Защитники Отечества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
В Новом Уренгое откроется офис фонда «Защитники Отечества» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое готовится к открытию очный офис филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Откроем в Новом Уренгое филиал госфонда „Защитники Отечества“. Готовим помещение — идет ремонт на просторных 600 квадратах в Тундровом, строители уже приступили к отделке, готовы перегородки, пандусы, электропроводка», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Он добавил, что в офисе будет создана максимально уютная, домашняя обстановка. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться.

Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Специалисты филиала помогли решить проблему сыну погибшего военнослужащего, а также достигли договоренности по бесплатному юридическому сопровождению ветеранов и бойцов, принимающих участие в спецоперации.

Андрей Воронов осматривает здание офиса филиала фонда «Защитники Отечества»
Андрей Воронов осматривает здание офиса филиала фонда «Защитники Отечества»
Фото:
Внутренние помещения
Внутренние помещения
Фото:
Помещения оборудованы медицинскими койками
Помещения оборудованы медицинскими койками
Фото:

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В Новом Уренгое готовится к открытию очный офис филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Откроем в Новом Уренгое филиал госфонда „Защитники Отечества“. Готовим помещение — идет ремонт на просторных 600 квадратах в Тундровом, строители уже приступили к отделке, готовы перегородки, пандусы, электропроводка», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Он добавил, что в офисе будет создана максимально уютная, домашняя обстановка. Ветераны спецоперации и их семьи смогут получить помощь медиков, юристов и просто пообщаться. Ранее URA.RU рассказало, что 30 мая в Салехарде открылся офис ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Специалисты филиала помогли решить проблему сыну погибшего военнослужащего, а также достигли договоренности по бесплатному юридическому сопровождению ветеранов и бойцов, принимающих участие в спецоперации.
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