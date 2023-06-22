Курский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Беспилотник сбит системой ПВО, заявил Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотный летающий аппарат сбит на Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что объект сбит российской системой ПВО.
«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их», —
Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Он отметил, что пострадавшие в результате обстрела нет. Позже стало известно о повреждении линий элетропередач.
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