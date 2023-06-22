22 июня 2023

Курский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Беспилотник сбит системой ПВО, заявил Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летающий аппарат сбит на Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что объект сбит российской системой ПВО.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их», — написал Старовойт в telegram-канале. О повреждениях информации нет.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Он отметил, что пострадавшие в результате обстрела нет. Позже стало известно о повреждении линий элетропередач.

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Беспилотный летающий аппарат сбит на Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что объект сбит российской системой ПВО. «Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их», — написал Старовойт в telegram-канале. О повреждениях информации нет. Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Он отметил, что пострадавшие в результате обстрела нет. Позже стало известно о повреждении линий элетропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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