ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Фото

19 июня 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области обстреляли ВСУ Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ устроили обстрел поселка Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал. «Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. В Попово-Лежачах повредились линии электропередачи, поэтому в некоторых домах нет электричества. По его словам, работы начнутся, как только появится возможность. «Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении», — подчеркнул он. Ранее Старовойт заявил, что поселок Глушково был обстрелян ВСУ. Было зафиксировано более 16 прилетов. По его словам, раненым жителям оказали необходимую помощь. telegram-канал Романа Старовойта

ВСУ устроили обстрел поселка Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал. «Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. В Попово-Лежачах повредились линии электропередачи, поэтому в некоторых домах нет электричества. По его словам, работы начнутся, как только появится возможность. «Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении», — подчеркнул он. Ранее Старовойт заявил, что поселок Глушково был обстрелян ВСУ. Было зафиксировано более 16 прилетов. По его словам, раненым жителям оказали необходимую помощь.