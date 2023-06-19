ВСУ устроили обстрел поселка Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал.
«Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.
В Попово-Лежачах повредились линии электропередачи, поэтому в некоторых домах нет электричества. По его словам, работы начнутся, как только появится возможность. «Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении», — подчеркнул он.
Ранее Старовойт заявил, что поселок Глушково был обстрелян ВСУ. Было зафиксировано более 16 прилетов. По его словам, раненым жителям оказали необходимую помощь.
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