ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Фото

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, прилет, трещина в стекле, обстрел
Поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области обстреляли ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ устроили обстрел поселка Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.

В Попово-Лежачах повредились линии электропередачи, поэтому в некоторых домах нет электричества. По его словам, работы начнутся, как только появится возможность. «Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении», — подчеркнул он.

Ранее Старовойт заявил, что поселок Глушково был обстрелян ВСУ. Было зафиксировано более 16 прилетов. По его словам, раненым жителям оказали необходимую помощь.

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ВСУ устроили обстрел поселка Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал. «Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. В Попово-Лежачах повредились линии электропередачи, поэтому в некоторых домах нет электричества. По его словам, работы начнутся, как только появится возможность. «Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении», — подчеркнул он. Ранее Старовойт заявил, что поселок Глушково был обстрелян ВСУ. Было зафиксировано более 16 прилетов. По его словам, раненым жителям оказали необходимую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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