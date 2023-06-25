25 июня 2023
24 июня 2023

Челябинцев ожидает 30-градусная жара. Скрин

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Воздух начнет прогреваться в конце июня Фото:

В Челябинске 1 июля ожидается повышение температуры до 30 градусов. Об этом горожан предупредили синоптики.

«1 июля в Челябинске ожидается 30-градусная жара. Воздух начнет прогреваться с 27 июня», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Синоптики уточнили, что 26 июня и 4 июля в регионе возможно сильное похолодание. Температура воздуха днем не превысит 15-17 градусов. Понижение температуры будет сопряжено с осадками и сильным ветром скоростью до 10-12 метров в секунду.

Ранее синоптики обещали, что в Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. В долгосрочном прогнозе столбики термометра обещали подняться до 25 градусов тепла.

Жара вернется в регион 1 июля
Жара вернется в регион 1 июля

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В Челябинске 1 июля ожидается повышение температуры до 30 градусов. Об этом горожан предупредили синоптики. «1 июля в Челябинске ожидается 30-градусная жара. Воздух начнет прогреваться с 27 июня», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Синоптики уточнили, что 26 июня и 4 июля в регионе возможно сильное похолодание. Температура воздуха днем не превысит 15-17 градусов. Понижение температуры будет сопряжено с осадками и сильным ветром скоростью до 10-12 метров в секунду. Ранее синоптики обещали, что в Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. В долгосрочном прогнозе столбики термометра обещали подняться до 25 градусов тепла.
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