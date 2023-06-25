Воздух начнет прогреваться в конце июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 июля ожидается повышение температуры до 30 градусов. Об этом горожан предупредили синоптики.

«1 июля в Челябинске ожидается 30-градусная жара. Воздух начнет прогреваться с 27 июня», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Синоптики уточнили, что 26 июня и 4 июля в регионе возможно сильное похолодание. Температура воздуха днем не превысит 15-17 градусов. Понижение температуры будет сопряжено с осадками и сильным ветром скоростью до 10-12 метров в секунду.

Ранее синоптики обещали, что в Челябинск начнет возвращаться жаркая погода с 29 июня. В долгосрочном прогнозе столбики термометра обещали подняться до 25 градусов тепла.