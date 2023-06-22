В Тюменском международном аэропорту построят новый терминал
Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил проект нового терминала, который построят в международном аэропорту Рощино. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.
«В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор работает в аэропорту Рощино имени Д. И. Менделеева в Тюмени. Сегодня глава региона даст старт строительству нового терминала», — говорится в сообщении.
Ключевой особенностью проекта является увеличение количества кабин паспортного контроля в 2,5 раза. Сообщается, что две новых кабины будут выделены специально для нужд таможенного союза.
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