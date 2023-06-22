22 июня 2023

Александр Моор дал старт стратегическому строительству в Тюмени. Видео

В тюменском аэропорту Рощино официально дан старт строительству нового терминала
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
В Тюменском международном аэропорту построят новый терминал Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил проект нового терминала, который построят в международном аэропорту Рощино. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.

«В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор работает в аэропорту Рощино имени Д. И. Менделеева в Тюмени. Сегодня глава региона даст старт строительству нового терминала», — говорится в сообщении.

Ключевой особенностью проекта является увеличение количества кабин паспортного контроля в 2,5 раза. Сообщается, что две новых кабины будут выделены специально для нужд таможенного союза.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил проект нового терминала, который построят в международном аэропорту Рощино. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области. «В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор работает в аэропорту Рощино имени Д. И. Менделеева в Тюмени. Сегодня глава региона даст старт строительству нового терминала», — говорится в сообщении. Ключевой особенностью проекта является увеличение количества кабин паспортного контроля в 2,5 раза. Сообщается, что две новых кабины будут выделены специально для нужд таможенного союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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