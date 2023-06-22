22 июня 2023

Свердловчанин открыл приют для коров, где спасает их от убоя

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Белый Яр после пожара. Курган , корова
Фермер выкупает престарелых коров, чтобы их не отправили на убой Фото:

Житель поселка Молодежный (Свердловская область) открыл пансионат для престарелых коров. Таким образом, Виктор Гришин спасает животных от убоя. Называется его чудо-ферма «Божья коровка».

Животных фермер выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Они продавали корову на мясо, так как они стары и уже не давали молока. Мужчине стало жалко животных, которых отправляют на убой из-за возраста. Тогда мужчина решил открыть приют для возрастных животных, где они могли бы доживать свои годы в комфортных условиях.

«Ради собственного коровьего приюта я оставил престижную должность. Раньше я возглавлял кинологическую службу Кольцовской таможни, но уволился ради приюта. Я переехал из Екатеринбурга в поселок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза. Территория была заброшена, но я отремонтировал постройки, привел в порядок земли и заселил свое стадо», — передает слова фермера Е1.RU.

По словам Гришина, приют выживает за счет благотворительных взносов. «Каждой корове на ферме стараются найти опекуна, который переводит деньги на ее содержание. Опекун может в любое время навещать опекаемую корову», — отмечает Гришин. Свердловский фермер уверяет, что помогают приюту люди не только с Урала, но и из других городов России. За время существования фермы семь коров дожили на ней до старости. Животные умерли естественной смертью.

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Житель поселка Молодежный (Свердловская область) открыл пансионат для престарелых коров. Таким образом, Виктор Гришин спасает животных от убоя. Называется его чудо-ферма «Божья коровка». Животных фермер выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Они продавали корову на мясо, так как они стары и уже не давали молока. Мужчине стало жалко животных, которых отправляют на убой из-за возраста. Тогда мужчина решил открыть приют для возрастных животных, где они могли бы доживать свои годы в комфортных условиях. «Ради собственного коровьего приюта я оставил престижную должность. Раньше я возглавлял кинологическую службу Кольцовской таможни, но уволился ради приюта. Я переехал из Екатеринбурга в поселок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза. Территория была заброшена, но я отремонтировал постройки, привел в порядок земли и заселил свое стадо», — передает слова фермера Е1.RU. По словам Гришина, приют выживает за счет благотворительных взносов. «Каждой корове на ферме стараются найти опекуна, который переводит деньги на ее содержание. Опекун может в любое время навещать опекаемую корову», — отмечает Гришин. Свердловский фермер уверяет, что помогают приюту люди не только с Урала, но и из других городов России. За время существования фермы семь коров дожили на ней до старости. Животные умерли естественной смертью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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