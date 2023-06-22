Свердловчанин открыл приют для коров, где спасает их от убоя

23 июня 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Фермер выкупает престарелых коров, чтобы их не отправили на убой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Молодежный (Свердловская область) открыл пансионат для престарелых коров. Таким образом, Виктор Гришин спасает животных от убоя. Называется его чудо-ферма «Божья коровка». Животных фермер выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Они продавали корову на мясо, так как они стары и уже не давали молока. Мужчине стало жалко животных, которых отправляют на убой из-за возраста. Тогда мужчина решил открыть приют для возрастных животных, где они могли бы доживать свои годы в комфортных условиях. «Ради собственного коровьего приюта я оставил престижную должность. Раньше я возглавлял кинологическую службу Кольцовской таможни, но уволился ради приюта. Я переехал из Екатеринбурга в поселок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза. Территория была заброшена, но я отремонтировал постройки, привел в порядок земли и заселил свое стадо», — передает слова фермера Е1.RU. По словам Гришина, приют выживает за счет благотворительных взносов. «Каждой корове на ферме стараются найти опекуна, который переводит деньги на ее содержание. Опекун может в любое время навещать опекаемую корову», — отмечает Гришин. Свердловский фермер уверяет, что помогают приюту люди не только с Урала, но и из других городов России. За время существования фермы семь коров дожили на ней до старости. Животные умерли естественной смертью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель поселка Молодежный (Свердловская область) открыл пансионат для престарелых коров. Таким образом, Виктор Гришин спасает животных от убоя. Называется его чудо-ферма «Божья коровка». Животных фермер выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Они продавали корову на мясо, так как они стары и уже не давали молока. Мужчине стало жалко животных, которых отправляют на убой из-за возраста. Тогда мужчина решил открыть приют для возрастных животных, где они могли бы доживать свои годы в комфортных условиях. «Ради собственного коровьего приюта я оставил престижную должность. Раньше я возглавлял кинологическую службу Кольцовской таможни, но уволился ради приюта. Я переехал из Екатеринбурга в поселок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза. Территория была заброшена, но я отремонтировал постройки, привел в порядок земли и заселил свое стадо», — передает слова фермера Е1.RU. По словам Гришина, приют выживает за счет благотворительных взносов. «Каждой корове на ферме стараются найти опекуна, который переводит деньги на ее содержание. Опекун может в любое время навещать опекаемую корову», — отмечает Гришин. Свердловский фермер уверяет, что помогают приюту люди не только с Урала, но и из других городов России. За время существования фермы семь коров дожили на ней до старости. Животные умерли естественной смертью.