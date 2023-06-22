Сергей Николаев взял серебро на масштабных спортивных соревнованиях (фото из архива)
Дзюдоист из Челябинска завоевал серебро на Летних Играх Паралимпийцев, которые проходят в Нижнем Новгороде. Об этом 23 июня сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«Воспитанник челябинской спортшколы „Локомотив“, дзюдоист Сергей Николаев занял второе место в весовой категории „до 73 кг“ (спорт слепых). В Нижнем Новгороде проходят Летние Игры Паралимпийцев», — уточнили в пресс-службе.
Тренером Николаева является Юрий Ермаков. В Нижнем Новгороде проходят масштабные спортивные соревнования. В них приняли около пяти тысяч участников со всей России. Они продлятся 170 дней.
Дзюдоист занял второе место в своей весовой категории на Летних Играх Паралимпийцев
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