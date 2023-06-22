22 июня 2023

Дзюдоист из Челябинска взял серебро Летних Игр Паралимпийцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Сергей Николаев взял серебро на масштабных спортивных соревнованиях (фото из архива) Фото:

Дзюдоист из Челябинска завоевал серебро на Летних Играх Паралимпийцев, которые проходят в Нижнем Новгороде. Об этом 23 июня сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Воспитанник челябинской спортшколы „Локомотив“, дзюдоист Сергей Николаев занял второе место в весовой категории „до 73 кг“ (спорт слепых). В Нижнем Новгороде проходят Летние Игры Паралимпийцев», — уточнили в пресс-службе.

Тренером Николаева является Юрий Ермаков. В Нижнем Новгороде проходят масштабные спортивные соревнования. В них приняли около пяти тысяч участников со всей России. Они продлятся 170 дней.

Дзюдоист занял второе место в своей весовой категории на Летних Играх Паралимпийцев
Дзюдоист занял второе место в своей весовой категории на Летних Играх Паралимпийцев
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дзюдоист из Челябинска завоевал серебро на Летних Играх Паралимпийцев, которые проходят в Нижнем Новгороде. Об этом 23 июня сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Воспитанник челябинской спортшколы „Локомотив“, дзюдоист Сергей Николаев занял второе место в весовой категории „до 73 кг“ (спорт слепых). В Нижнем Новгороде проходят Летние Игры Паралимпийцев», — уточнили в пресс-службе. Тренером Николаева является Юрий Ермаков. В Нижнем Новгороде проходят масштабные спортивные соревнования. В них приняли около пяти тысяч участников со всей России. Они продлятся 170 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...