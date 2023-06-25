25 июня 2023
24 июня 2023

В Кургане планируют построить зоопарк. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, выдры
В Кургане хотят построить зоопарк в Заозерном районе Фото:

В Кургане в восьмом микрорайоне Заозерного планируется строительство зоопарка. Площадь земельного участка составляет более трех гектаров. Информация об этом указана на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

«Инвестиционная площадка под коммерческую деятельность: стационарный зоопарк. Курганская область, Курган, 8 микрорайон, в районе строения 16А. Площадь участка: 3,5 гектара. Стоимость выкупа муниципальной собственности: 4 035 тысяч рублей», — указано в документе.

В открытых данных указывается, что земельный участок был выделен местными властями индивидуальному предпринимателю Наталье Кокшаровой под строительство городского стационарного зоопарка. На сайте, созданном бизнесменом, сообщается, что для реализации проекта требуется время и финансовые вложения. «Для ускорения строительства зоопарка требуется финансовая поддержка, поэтому будущая компания зоопарка просит оказать помощь. Чтобы осушить и поднять высоту площадки для строительства Курганского городского зоопарка, требуется любой строительный мусор, земля и все что не жалко», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до предпринимателя, чтобы выяснить, на каком этапе находится строительство зоопарка. По телефону, указанном на сайте, никто не ответил.

Земельный участок под строительство зоопарка находится в 8-м микрорайоне Заозерного
Земельный участок под строительство зоопарка находится в 8-м микрорайоне Заозерного

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В Кургане в восьмом микрорайоне Заозерного планируется строительство зоопарка. Площадь земельного участка составляет более трех гектаров. Информация об этом указана на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». «Инвестиционная площадка под коммерческую деятельность: стационарный зоопарк. Курганская область, Курган, 8 микрорайон, в районе строения 16А. Площадь участка: 3,5 гектара. Стоимость выкупа муниципальной собственности: 4 035 тысяч рублей», — указано в документе. В открытых данных указывается, что земельный участок был выделен местными властями индивидуальному предпринимателю Наталье Кокшаровой под строительство городского стационарного зоопарка. На сайте, созданном бизнесменом, сообщается, что для реализации проекта требуется время и финансовые вложения. «Для ускорения строительства зоопарка требуется финансовая поддержка, поэтому будущая компания зоопарка просит оказать помощь. Чтобы осушить и поднять высоту площадки для строительства Курганского городского зоопарка, требуется любой строительный мусор, земля и все что не жалко», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до предпринимателя, чтобы выяснить, на каком этапе находится строительство зоопарка. По телефону, указанном на сайте, никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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