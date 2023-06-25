В Кургане хотят построить зоопарк в Заозерном районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане в восьмом микрорайоне Заозерного планируется строительство зоопарка. Площадь земельного участка составляет более трех гектаров. Информация об этом указана на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

«Инвестиционная площадка под коммерческую деятельность: стационарный зоопарк. Курганская область, Курган, 8 микрорайон, в районе строения 16А. Площадь участка: 3,5 гектара. Стоимость выкупа муниципальной собственности: 4 035 тысяч рублей», — указано в документе.

В открытых данных указывается, что земельный участок был выделен местными властями индивидуальному предпринимателю Наталье Кокшаровой под строительство городского стационарного зоопарка. На сайте, созданном бизнесменом, сообщается, что для реализации проекта требуется время и финансовые вложения. «Для ускорения строительства зоопарка требуется финансовая поддержка, поэтому будущая компания зоопарка просит оказать помощь. Чтобы осушить и поднять высоту площадки для строительства Курганского городского зоопарка, требуется любой строительный мусор, земля и все что не жалко», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до предпринимателя, чтобы выяснить, на каком этапе находится строительство зоопарка. По телефону, указанном на сайте, никто не ответил.

Земельный участок под строительство зоопарка находится в 8-м микрорайоне Заозерного Скрин: сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»