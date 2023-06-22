Тюменское правительство потратит деньги бюджета на аренду самолетов и VIP-услуги

Управление делами правительства Тюменской области открыло торги на услуги аренды пассажирских самолетов и обслуживание в VIP-залах аэропортов, на общую сумму в 40 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок.
«Объект закупки: оказание услуг по выполнению воздушных перевозок самолетами. Начальная цена: 40 млн рублей. Заказчик: управление делами правительства Тюменской области», — говорится в документах аукциона.
Тюменским властям нужно два самолета. Летать на них будут по РФ и за границу. Расходы оплатят из бюджета области. Срок контракта — до конца 2024 года.
Помимо выделения самих бортов, исполнитель также должен будет обеспечить пассажирам обслуживание в VIP-залах. В целом один летный час по контракту обойдется властям Тюменской области в 714 или 776 тысяч рублей, в зависимости от размера самолета. Один из них должен вмещать до 50 человек, второй — до 98.
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