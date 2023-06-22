22 июня 2023

Тюменское правительство потратит деньги бюджета на аренду самолетов и VIP-услуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, самолет, стюардесса
Правительство заключит контракт на аренду самолетов, которые авиакомпания будет предоставлять по заявкам Фото:

Управление делами правительства Тюменской области открыло торги на услуги аренды пассажирских самолетов и обслуживание в VIP-залах аэропортов, на общую сумму в 40 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по выполнению воздушных перевозок самолетами. Начальная цена: 40 млн рублей. Заказчик: управление делами правительства Тюменской области», — говорится в документах аукциона.

Тюменским властям нужно два самолета. Летать на них будут по РФ и за границу. Расходы оплатят из бюджета области. Срок контракта — до конца 2024 года.

Помимо выделения самих бортов, исполнитель также должен будет обеспечить пассажирам обслуживание в VIP-залах. В целом один летный час по контракту обойдется властям Тюменской области в 714 или 776 тысяч рублей, в зависимости от размера самолета. Один из них должен вмещать до 50 человек, второй — до 98.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление делами правительства Тюменской области открыло торги на услуги аренды пассажирских самолетов и обслуживание в VIP-залах аэропортов, на общую сумму в 40 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по выполнению воздушных перевозок самолетами. Начальная цена: 40 млн рублей. Заказчик: управление делами правительства Тюменской области», — говорится в документах аукциона. Тюменским властям нужно два самолета. Летать на них будут по РФ и за границу. Расходы оплатят из бюджета области. Срок контракта — до конца 2024 года. Помимо выделения самих бортов, исполнитель также должен будет обеспечить пассажирам обслуживание в VIP-залах. В целом один летный час по контракту обойдется властям Тюменской области в 714 или 776 тысяч рублей, в зависимости от размера самолета. Один из них должен вмещать до 50 человек, второй — до 98.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...