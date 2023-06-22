22 июня 2023

Главу челябинского района оставили под арестом

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, шиманович николай
Аргументы Николая Шимановича не убедили апелляционную инстанцию Фото:

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович останется под домашним арестом до середины июля. Суд отклонил ходатайство чиновника о смягчении меры пресечения, сообщили 23 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Не согласившись с продлением срока содержания под домашним арестом, обвиняемый указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Также он указал на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы обвиняемого», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с июля 2019 по январь 2021 года Шиманович, работая адвокатом, похитил более 4,4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял. В ее отношении было открыто конкурсное производство, но Шиманович продал принадлежащий ей вексель и не внес деньги в конкурсную массу. Полученные средства он использовал для покупки квартиры в Петербурге.

Сотрудники УФСБ по региону задержали главу в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве.

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Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович останется под домашним арестом до середины июля. Суд отклонил ходатайство чиновника о смягчении меры пресечения, сообщили 23 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Не согласившись с продлением срока содержания под домашним арестом, обвиняемый указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Также он указал на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы обвиняемого», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По версии следствия, с июля 2019 по январь 2021 года Шиманович, работая адвокатом, похитил более 4,4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял. В ее отношении было открыто конкурсное производство, но Шиманович продал принадлежащий ей вексель и не внес деньги в конкурсную массу. Полученные средства он использовал для покупки квартиры в Петербурге. Сотрудники УФСБ по региону задержали главу в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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