Главу челябинского района оставили под арестом

23 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Аргументы Николая Шимановича не убедили апелляционную инстанцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович останется под домашним арестом до середины июля. Суд отклонил ходатайство чиновника о смягчении меры пресечения, сообщили 23 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Не согласившись с продлением срока содержания под домашним арестом, обвиняемый указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Также он указал на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы обвиняемого», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По версии следствия, с июля 2019 по январь 2021 года Шиманович, работая адвокатом, похитил более 4,4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял. В ее отношении было открыто конкурсное производство, но Шиманович продал принадлежащий ей вексель и не внес деньги в конкурсную массу. Полученные средства он использовал для покупки квартиры в Петербурге. Сотрудники УФСБ по региону задержали главу в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович останется под домашним арестом до середины июля. Суд отклонил ходатайство чиновника о смягчении меры пресечения, сообщили 23 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Не согласившись с продлением срока содержания под домашним арестом, обвиняемый указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Также он указал на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы обвиняемого», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По версии следствия, с июля 2019 по январь 2021 года Шиманович, работая адвокатом, похитил более 4,4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял. В ее отношении было открыто конкурсное производство, но Шиманович продал принадлежащий ей вексель и не внес деньги в конкурсную массу. Полученные средства он использовал для покупки квартиры в Петербурге. Сотрудники УФСБ по региону задержали главу в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве.