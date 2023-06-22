22 июня 2023

Курганец записал альбом с погибшим рэпером Yung Truppa. Фото, видео

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Курганский исполнитель выпустил совместный альбом с погибшим рэпером Yung Truppa Фото:

Курганский исполнитель Wironov (Максим Миронов) выпустил 23 июня посмертный альбом «Saint Columbia» с погибшим рэпером Yung Truppa. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. Yung Truppa умер в начале февраля от остановки сердца.

«Я вообще всегда знал, что я и мои братья вырвутся. Влад [Yung Truppa] оставил нам огромное наследие, мы его не подведем. Он этого хотел. Альбом мясо, но будут еще лучше! Сейчас готовится еще мой сольный альбом, на котором будут ярки и известные ребята. Ребята из моей команды готовят три альбома», — рассказал рэпер.

Максим является участником музыкального объединения Yung Murda Boyz, который был создан исполнителем Yung Truppa. Вместе с ним на альбоме выступили такие рэперы как: Цепi, Satoshi, Yankee Von и Deezel. Также на нем есть куплеты погибшего. Курганец принял участие в трех треках, всего их семь. Альбом «Saint Columbia» уже доступен на всех музыкальных площадках.

Рэпер Yung Truppa стал более известным в середине 2010 годов после участия в интернет-шоу Versus Battle. В 2021 году он выпустил два совместных трека с Моргенштерном* (признан Минюстом РФ иноагентом). За всю музыкальную карьеру у него было выпущено восемь альбомов.

*Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

Курганец Максим Миронов (Wironov) принял участие на посмертном альбоме с известным рэпером Yung Trappa
Курганец Максим Миронов (Wironov) принял участие на посмертном альбоме с известным рэпером Yung Trappa

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Курганский исполнитель Wironov (Максим Миронов) выпустил 23 июня посмертный альбом «Saint Columbia» с погибшим рэпером Yung Truppa. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. Yung Truppa умер в начале февраля от остановки сердца. «Я вообще всегда знал, что я и мои братья вырвутся. Влад [Yung Truppa] оставил нам огромное наследие, мы его не подведем. Он этого хотел. Альбом мясо, но будут еще лучше! Сейчас готовится еще мой сольный альбом, на котором будут ярки и известные ребята. Ребята из моей команды готовят три альбома», — рассказал рэпер. Максим является участником музыкального объединения Yung Murda Boyz, который был создан исполнителем Yung Truppa. Вместе с ним на альбоме выступили такие рэперы как: Цепi, Satoshi, Yankee Von и Deezel. Также на нем есть куплеты погибшего. Курганец принял участие в трех треках, всего их семь. Альбом «Saint Columbia» уже доступен на всех музыкальных площадках. Рэпер Yung Truppa стал более известным в середине 2010 годов после участия в интернет-шоу Versus Battle. В 2021 году он выпустил два совместных трека с Моргенштерном* (признан Минюстом РФ иноагентом). За всю музыкальную карьеру у него было выпущено восемь альбомов. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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