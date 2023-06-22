В Екатеринбурге Z-молодежь мечтает заниматься бизнесом

Каждый третий зумер (поколение Z — молодые люди от 18 до 24 лет) планирует открыть кафе. Такие данные редакции URA.RU предоставили специалисты «Ренессанс Жизнь» и «Авито», которые провели исследования.
«Каждый второй житель Екатеринбурга (54%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Каждый третий (39%) участник опроса признался, что хочет открыть магазин продуктов или книжный. А в большинстве случаев такую цель для себя ставят екатеринбуржцы в возрасте 25-34 лет или миллениалы (26%). Второй по привлекательности идеей для бизнеса горожане считают открытие кафе или ресторана (25%). Такие мысли появляются у трети зумеров (34%) — молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет», — говорится в документе исследования.
Основными препятствиями для осуществления своей мечты жители города считают: постоянное откладывание запуска и отсутствие решительности. «У 24% отсутствует необходимый капитал. Еще 17% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело. Каждый десятый (14%) считает, что у него недостаточно знаний для старта. А 6% боятся, что не найдут партнеров», — отметили исследователи.
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