В Екатеринбурге Z-молодежь мечтает заниматься бизнесом

Каждый третий представитель поколения Z из Екатеринбурга планирует открыть кафе

23 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Треть екатеринбургской молодежи мечтает открыть заведение общепита Фото: Размик Закарян © URA.RU Каждый третий зумер (поколение Z — молодые люди от 18 до 24 лет) планирует открыть кафе. Такие данные редакции URA.RU предоставили специалисты «Ренессанс Жизнь» и «Авито», которые провели исследования. «Каждый второй житель Екатеринбурга (54%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Каждый третий (39%) участник опроса признался, что хочет открыть магазин продуктов или книжный. А в большинстве случаев такую цель для себя ставят екатеринбуржцы в возрасте 25-34 лет или миллениалы (26%). Второй по привлекательности идеей для бизнеса горожане считают открытие кафе или ресторана (25%). Такие мысли появляются у трети зумеров (34%) — молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет», — говорится в документе исследования. Основными препятствиями для осуществления своей мечты жители города считают: постоянное откладывание запуска и отсутствие решительности. «У 24% отсутствует необходимый капитал. Еще 17% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело. Каждый десятый (14%) считает, что у него недостаточно знаний для старта. А 6% боятся, что не найдут партнеров», — отметили исследователи.

Каждый третий зумер (поколение Z — молодые люди от 18 до 24 лет) планирует открыть кафе. Такие данные редакции URA.RU предоставили специалисты «Ренессанс Жизнь» и «Авито», которые провели исследования. «Каждый второй житель Екатеринбурга (54%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Каждый третий (39%) участник опроса признался, что хочет открыть магазин продуктов или книжный. А в большинстве случаев такую цель для себя ставят екатеринбуржцы в возрасте 25-34 лет или миллениалы (26%). Второй по привлекательности идеей для бизнеса горожане считают открытие кафе или ресторана (25%). Такие мысли появляются у трети зумеров (34%) — молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет», — говорится в документе исследования. Основными препятствиями для осуществления своей мечты жители города считают: постоянное откладывание запуска и отсутствие решительности. «У 24% отсутствует необходимый капитал. Еще 17% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело. Каждый десятый (14%) считает, что у него недостаточно знаний для старта. А 6% боятся, что не найдут партнеров», — отметили исследователи.