Челябинцы стали долго отдыхать за границей

Долгий отдых за рубежом челябинцы полюбили совмещать с удаленной работой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд туристов из Челябинска стали подолгу отдыхать за рубежом. Заметившие тренд участники рынка рассказали URA.RU, что такие поездки совершают клиенты, работающие по удаленному графику.

«Туристы стали улетать на достаточно долгое количество времени, например, на месяц. В ту же Турцию можно свободно улететь из Челябинска или Екатеринбурга», — отметила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Популярность продолжительного отдыха эксперт связала с развитием самостоятельного туризма. Путешественники снимают апартаменты. Спросом пользуются объекты на курортах Анатолийского побережья Лара и Кунду, где построено много зданий для сдачи. Также челябинцы выбирают города Эгейского моря в Турции.

Возможности для долгих путешествий появились с распространением удаленной работы, позволяющей совмещать отдых с трудовой активностью. Как URA.RU сообщила директор турагентства Sunmar на улице Энгельса Лилия Новик, релокантов было много в 2022 году. Среди клиентов собеседницы многие уезжали на длительные сроки до года, однако, уточнила Новик, все вернулись на родину.

Вместе с тем, наличие рабочего места или бизнеса в Челябинске остается сдерживающим фактором. Руководитель компании SwenTour Андрей Янченко рассказал URA.RU, что среди его клиентов многие не могут отлучаться надолго, поэтому максимальная продолжительность поездки не превышает 21 день. Популярностью для долгих вояжей пользуется та же Турция и страны Юго-Восточной Азии, например, Таиланд.