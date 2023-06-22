22 июня 2023
21 июня 2023

«Союзмультфильм» подал в суд на умершего предпринимателя из ЯНАО. Скрин

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«Союзмультфильм» судится с умершей бизнесвумен из Ноябрьска Фото:

Киностудия «Союзмультфильм» хочет получить сто тысяч рублей с предпринимателя из Ноябрьска. Информация об иске размещена в картотеке арбитражного суда ЯНАО, однако в справочнике предпринимателей России указано, что бизнес ликвидирован, в связи со смертью предпринимателя.

«Исковое заявление на сумму в 100 тысяч рублей зарегистрировано 22 июня. Истец — акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм», ответчик — индивидуальный предприниматель Шеховцова Эльвира Борисовна», — указано на сайте арбитражного суда ЯНАО.

Информация о прекращении деятельности предпринимателя, в связи со смертью размещена на платформе «ИННdex». Данное ИП было ликвидировано 22 июля 2022 года. Корреспондентом агентства установлено, что регистрационный номер ИНН в иске и данных о Шеховцовой совпадает.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу «Союзмультфильма». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале судится с администрацией Пуровского района. Представители аэропорта хотят взыскать с мэрии почти три миллиона рублей.

«Союзмультфильм» подал иск к предпринимателю из ЯНАО
«Союзмультфильм» подал иск к предпринимателю из ЯНАО
Фото:
Информация об индивидуальном предпринимателе
Информация об индивидуальном предпринимателе
Фото:

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Киностудия «Союзмультфильм» хочет получить сто тысяч рублей с предпринимателя из Ноябрьска. Информация об иске размещена в картотеке арбитражного суда ЯНАО, однако в справочнике предпринимателей России указано, что бизнес ликвидирован, в связи со смертью предпринимателя. «Исковое заявление на сумму в 100 тысяч рублей зарегистрировано 22 июня. Истец — акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм», ответчик — индивидуальный предприниматель Шеховцова Эльвира Борисовна», — указано на сайте арбитражного суда ЯНАО. Информация о прекращении деятельности предпринимателя, в связи со смертью размещена на платформе «ИННdex». Данное ИП было ликвидировано 22 июля 2022 года. Корреспондентом агентства установлено, что регистрационный номер ИНН в иске и данных о Шеховцовой совпадает. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу «Союзмультфильма». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале судится с администрацией Пуровского района. Представители аэропорта хотят взыскать с мэрии почти три миллиона рублей.
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