Киностудия «Союзмультфильм» хочет получить сто тысяч рублей с предпринимателя из Ноябрьска. Информация об иске размещена в картотеке арбитражного суда ЯНАО, однако в справочнике предпринимателей России указано, что бизнес ликвидирован, в связи со смертью предпринимателя.
«Исковое заявление на сумму в 100 тысяч рублей зарегистрировано 22 июня. Истец — акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм», ответчик — индивидуальный предприниматель Шеховцова Эльвира Борисовна», — указано на сайте арбитражного суда ЯНАО.
Информация о прекращении деятельности предпринимателя, в связи со смертью размещена на платформе «ИННdex». Данное ИП было ликвидировано 22 июля 2022 года. Корреспондентом агентства установлено, что регистрационный номер ИНН в иске и данных о Шеховцовой совпадает.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу «Союзмультфильма». На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале судится с администрацией Пуровского района. Представители аэропорта хотят взыскать с мэрии почти три миллиона рублей.
«Союзмультфильм» подал иск к предпринимателю из ЯНАО
Киностудия «Союзмультфильм» хочет получить сто тысяч рублей с предпринимателя из Ноябрьска. Информация об иске размещена в картотеке арбитражного суда ЯНАО, однако в справочнике предпринимателей России указано, что бизнес ликвидирован, в связи со смертью предпринимателя. «Исковое заявление на сумму в 100 тысяч рублей зарегистрировано 22 июня. Истец — акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм», ответчик — индивидуальный предприниматель Шеховцова Эльвира Борисовна», — указано на сайте арбитражного суда ЯНАО. Информация о прекращении деятельности предпринимателя, в связи со смертью размещена на платформе «ИННdex». Данное ИП было ликвидировано 22 июля 2022 года. Корреспондентом агентства установлено, что регистрационный номер ИНН в иске и данных о Шеховцовой совпадает. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу «Союзмультфильма». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале судится с администрацией Пуровского района. Представители аэропорта хотят взыскать с мэрии почти три миллиона рублей.