Власти Кургана потратят миллионы рублей на вырубку деревьев

23 июня 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

За вырубку одного дерева власти готовы заплатить до 5000 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане представители власти готовы потратить пять млн рублей на вырубку, обрезку деревьев и корчевку пней. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана. Начальная цена: пять млн рублей», — указано на сайте. Победитель конкурса будет заниматься сносом деревьев, санитарной, омолаживающей и формовочной обрезкой деревьев, дезинфекцией, корчевкой пней и вывозом отходов на полигон. На момент написания новости, в конкурсных документах не было указано итоговое количество деревьев, которые вырубят. Стоимость вырубки деревьев составляет от 1300 до 5000 рублей за штуку. Стоимость обрезки дерева составляет от 1650 до 5000 рублей за единицу. За корчевку пней заплатят от 1800 до 4000 рублей. Сейчас представители власти рассматривают заявки от участников конкурса. Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области планируют срубить 130 тополей. Вырубка связана с тем, что эти пирамидальные тополя являются аварийными.

В Кургане представители власти готовы потратить пять млн рублей на вырубку, обрезку деревьев и корчевку пней. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана. Начальная цена: пять млн рублей», — указано на сайте. Победитель конкурса будет заниматься сносом деревьев, санитарной, омолаживающей и формовочной обрезкой деревьев, дезинфекцией, корчевкой пней и вывозом отходов на полигон. На момент написания новости, в конкурсных документах не было указано итоговое количество деревьев, которые вырубят. Стоимость вырубки деревьев составляет от 1300 до 5000 рублей за штуку. Стоимость обрезки дерева составляет от 1650 до 5000 рублей за единицу. За корчевку пней заплатят от 1800 до 4000 рублей. Сейчас представители власти рассматривают заявки от участников конкурса. Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области планируют срубить 130 тополей. Вырубка связана с тем, что эти пирамидальные тополя являются аварийными.