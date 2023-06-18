В курганском городе срубят сотни тополей. Видео

19 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Шадринске готовятся срубать пирамидальные тополя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области под сруб попадут 130 погибших тополей. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «В Шадринске будут убраны аварийные пирамидальные тополя с аллеи по улице Свердлова. Под сруб попадут 130 тополей», — указано в посте канала. Сообщается, что деревья будут срубать, так как деревья погибли. Специалисты провели подсчет деревьев, которые пойдут под сруб. Погибшие тополя стоят на участке по улице Свердлова (от улицы Орджоникидзе до улицы Новая). Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали засыхать туи возле правительства. Из-за аномальной жары за несколько недель пострадало множество деревьев.

В Шадринске Курганской области под сруб попадут 130 погибших тополей. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «В Шадринске будут убраны аварийные пирамидальные тополя с аллеи по улице Свердлова. Под сруб попадут 130 тополей», — указано в посте канала. Сообщается, что деревья будут срубать, так как деревья погибли. Специалисты провели подсчет деревьев, которые пойдут под сруб. Погибшие тополя стоят на участке по улице Свердлова (от улицы Орджоникидзе до улицы Новая). Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали засыхать туи возле правительства. Из-за аномальной жары за несколько недель пострадало множество деревьев.