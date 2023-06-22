В ЯНАО впервые завезли уникальный препарат против коронавируса

23 июня 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Новый препарат предназначен для жителей старше 18 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьск (ЯНАО) поступила партия нового вида вакцины против коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «На окружной склад Ноябрьска поступило 13 тысяч доз нового препарата „Конвасэл“ против коронавирусной инфекции. В ближайшее время отечественный препарат распределят по остальным муниципалитетам региона», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам главного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой, ситуация с COVID-19 на Ямале сейчас спокойная, но коронавирус по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. «Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция — не исключение», — приводит пресс-служба слова эксперта. Отечественный препарат «Конвасэл» разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства России. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказывало, как жители Ноябрьска не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Медики тогда объяснили, что вакцинация от клещевого энцефалита в регионе не является обязательной.

В Ноябрьск (ЯНАО) поступила партия нового вида вакцины против коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «На окружной склад Ноябрьска поступило 13 тысяч доз нового препарата „Конвасэл“ против коронавирусной инфекции. В ближайшее время отечественный препарат распределят по остальным муниципалитетам региона», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам главного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой, ситуация с COVID-19 на Ямале сейчас спокойная, но коронавирус по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. «Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция — не исключение», — приводит пресс-служба слова эксперта. Отечественный препарат «Конвасэл» разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства России. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказывало, как жители Ноябрьска не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Медики тогда объяснили, что вакцинация от клещевого энцефалита в регионе не является обязательной.