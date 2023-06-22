22 июня 2023

В ЯНАО впервые завезли уникальный препарат против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, коронавирус, covid, ковид
Новый препарат предназначен для жителей старше 18 лет Фото:

В Ноябрьск (ЯНАО) поступила партия нового вида вакцины против коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«На окружной склад Ноябрьска поступило 13 тысяч доз нового препарата „Конвасэл“ против коронавирусной инфекции. В ближайшее время отечественный препарат распределят по остальным муниципалитетам региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой, ситуация с COVID-19 на Ямале сейчас спокойная, но коронавирус по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. «Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция — не исключение», — приводит пресс-служба слова эксперта.

Отечественный препарат «Конвасэл» разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства России. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, как жители Ноябрьска не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Медики тогда объяснили, что вакцинация от клещевого энцефалита в регионе не является обязательной.

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В Ноябрьск (ЯНАО) поступила партия нового вида вакцины против коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «На окружной склад Ноябрьска поступило 13 тысяч доз нового препарата „Конвасэл“ против коронавирусной инфекции. В ближайшее время отечественный препарат распределят по остальным муниципалитетам региона», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам главного эпидемиолога департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Воловой, ситуация с COVID-19 на Ямале сейчас спокойная, но коронавирус по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. «Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция — не исключение», — приводит пресс-служба слова эксперта. Отечественный препарат «Конвасэл» разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства России. Препарат предназначен для вакцинируемых старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказывало, как жители Ноябрьска не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Медики тогда объяснили, что вакцинация от клещевого энцефалита в регионе не является обязательной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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