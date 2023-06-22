Челябинский симфонический оркестр примет участие в московском фестивале

Симфонический оркестр Челябинской области 29 июня примет участие в Первом Московском летнем музыкальном фестивале «Зарядье». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии.
«Симфонический оркестр Челябинской области примет участие в Первом Московском летнем музыкальном фестивале „Зарядье“. Зрителей ждет уникальная программа: вместе с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова на сцену выйдет российская балерина, народная артистка РФ и Карелии — Илзе Лиепа», — рассказали в пресс-службе.
Артисты представят зрителям мультижанровый спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда». Стать частью Московского летнего музыкального фестиваля симфоническому оркестру предложил генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. Начало программы в 19:00 по московскому времени.
Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» стартовал 1 июня и продлится до 2 июля. Помимо музыкальной программы, на улице перед входом в «Зарядье» проводят мастер-классы, перфомансы и предлагают сыграть в активные игры.
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