Популярные диджей, резиденты «Black star» и звезды ТНТ: афиша на День молодежи в ЯНАО

23 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Для жителей ЯНАО подготовили масштабные мероприятия на День молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На День молодежи в городах ЯНАО пройдут масштабные мероприятия. Для ямальцев выступят популярные российские музыканты и звезды ТНТ. Жители региона также смогут поучаствовать в велопробеге и различных мастер-классах. В этом году праздник в Ноябрьске организуют при поддержке Росмолодежи по единому формату проведения мероприятий федерального масштаба. В городе задействованы три основные площадки: городской парк, стадион «Ноябрьск» и этнокомплекс «Нум». На этих локациях будут работать восемь различных площадок с различными активностями. Вечером на итоговом концерте для горожан выступят кавер-группа «Час-Пик», финалисты шоу «Новые танцы», танцевальные команды Red Haze и певица Mary Gu. Чтобы пройти на площадки, жителям города необходимо зарегистрироваться и получить билет. В Салехарде 24 июня праздник пройдет на центральной площадке у мамонта. Различные локации начнут работать с 15:30 и до 23:00. Всего их будет 11. В 15:00 жители окружной столицы смогут сыграть в пляжный волейбол и пройти полосу препятствий. Власти запустят между рынком «Дары Ямала» и переправой через Обь бесплатные автобусы. Звезды «Black star» начнут выступать в 20:00. На праздник приедут Derouse, SLAME, Кирилл Скрипник, Егор Шип и NATAN. В Новом Уренгое в 10:00 начнется велопробег. Он стартует от здания администрации в северной части города. Основные мероприятия с 17:00 будут проходить на городской площади. Для новоуренгойцев подготовят рэп-батл, фитнес-танцы и музыкальны номера. Уже в 20:30 состоится диджей-пати, а хедлайнером станет Hale Illesh. Популярные звезды приедут и на праздник в Губкинский. Там выступят резиденты известного шоу на телеканале ТНТ и по совместительству команда КВН из Тюмени — «Студия Союз». Также на сцену выйдут популярные исполнители: кавер-группа «Нефть» и рэпер Gazan. Фестиваль начнется в 17:30. Там также будут работать различные интерактивные площадки. В завершение фестиваля проведут холи-фейерверк. Мероприятия пройдут на свежем воздухе у площадки ГДК «Олимп». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На День молодежи в городах ЯНАО пройдут масштабные мероприятия. Для ямальцев выступят популярные российские музыканты и звезды ТНТ. Жители региона также смогут поучаствовать в велопробеге и различных мастер-классах. В этом году праздник в Ноябрьске организуют при поддержке Росмолодежи по единому формату проведения мероприятий федерального масштаба. В городе задействованы три основные площадки: городской парк, стадион «Ноябрьск» и этнокомплекс «Нум». На этих локациях будут работать восемь различных площадок с различными активностями. Вечером на итоговом концерте для горожан выступят кавер-группа «Час-Пик», финалисты шоу «Новые танцы», танцевальные команды Red Haze и певица Mary Gu. Чтобы пройти на площадки, жителям города необходимо зарегистрироваться и получить билет. В Салехарде 24 июня праздник пройдет на центральной площадке у мамонта. Различные локации начнут работать с 15:30 и до 23:00. Всего их будет 11. В 15:00 жители окружной столицы смогут сыграть в пляжный волейбол и пройти полосу препятствий. Власти запустят между рынком «Дары Ямала» и переправой через Обь бесплатные автобусы. Звезды «Black star» начнут выступать в 20:00. На праздник приедут Derouse, SLAME, Кирилл Скрипник, Егор Шип и NATAN. В Новом Уренгое в 10:00 начнется велопробег. Он стартует от здания администрации в северной части города. Основные мероприятия с 17:00 будут проходить на городской площади. Для новоуренгойцев подготовят рэп-батл, фитнес-танцы и музыкальны номера. Уже в 20:30 состоится диджей-пати, а хедлайнером станет Hale Illesh. Популярные звезды приедут и на праздник в Губкинский. Там выступят резиденты известного шоу на телеканале ТНТ и по совместительству команда КВН из Тюмени — «Студия Союз». Также на сцену выйдут популярные исполнители: кавер-группа «Нефть» и рэпер Gazan. Фестиваль начнется в 17:30. Там также будут работать различные интерактивные площадки. В завершение фестиваля проведут холи-фейерверк. Мероприятия пройдут на свежем воздухе у площадки ГДК «Олимп».