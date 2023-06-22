Сегодня стартует ежегодный музыкальны фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в ночь на 24 июня. Всего будет задействовано более 100 площадок и 2500 музыкантов. О том, как Екатеринбург готовится встречать Ural Music Night — в подборке URA.RU.
В городе уже слышны репетиции, а организаторы вносят последние штрихи. Возле окружного Дома офицеров, на Плотинке и в Литературном квартале сцены практически готовы. Также корреспонденты URA.RU заметили, что возле колледжа Ползунова на площади 1905 года и в Историческом сквере появились туалеты и мусорные баки.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей. URA.RU подготовило подборку самых интересных площадок музыкальной ночи.
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