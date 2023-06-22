22 июня 2023

Как Екатеринбург готовится к масштабному фестивалю «Ночь музыки». Фото, видео

В Екатеринбурге поставили сцены к фестивалю «Ночь музыки»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Историческом сквере уже слышна музыка
В Историческом сквере уже слышна музыка Фото:
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Ural Music Night

Сегодня стартует ежегодный музыкальны фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в ночь на 24 июня. Всего будет задействовано более 100 площадок и 2500 музыкантов. О том, как Екатеринбург готовится встречать Ural Music Night — в подборке URA.RU.

В городе уже слышны репетиции, а организаторы вносят последние штрихи. Возле окружного Дома офицеров, на Плотинке и в Литературном квартале сцены практически готовы. Также корреспонденты URA.RU заметили, что возле колледжа Ползунова на площади 1905 года и в Историческом сквере появились туалеты и мусорные баки.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей. URA.RU подготовило подборку самых интересных площадок музыкальной ночи.

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Сегодня стартует ежегодный музыкальны фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в ночь на 24 июня. Всего будет задействовано более 100 площадок и 2500 музыкантов. О том, как Екатеринбург готовится встречать Ural Music Night — в подборке URA.RU. В городе уже слышны репетиции, а организаторы вносят последние штрихи. Возле окружного Дома офицеров, на Плотинке и в Литературном квартале сцены практически готовы. Также корреспонденты URA.RU заметили, что возле колледжа Ползунова на площади 1905 года и в Историческом сквере появились туалеты и мусорные баки. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей. URA.RU подготовило подборку самых интересных площадок музыкальной ночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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