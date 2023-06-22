Как Екатеринбург готовится к масштабному фестивалю «Ночь музыки». Фото, видео

В Екатеринбурге поставили сцены к фестивалю «Ночь музыки»

23 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Историческом сквере уже слышна музыка Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Сегодня стартует ежегодный музыкальны фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в ночь на 24 июня. Всего будет задействовано более 100 площадок и 2500 музыкантов. О том, как Екатеринбург готовится встречать Ural Music Night — в подборке URA.RU. В городе уже слышны репетиции, а организаторы вносят последние штрихи. Возле окружного Дома офицеров, на Плотинке и в Литературном квартале сцены практически готовы. Также корреспонденты URA.RU заметили, что возле колледжа Ползунова на площади 1905 года и в Историческом сквере появились туалеты и мусорные баки. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей. URA.RU подготовило подборку самых интересных площадок музыкальной ночи.

Сегодня стартует ежегодный музыкальны фестиваль «Ночь музыки», который пройдет в ночь на 24 июня. Всего будет задействовано более 100 площадок и 2500 музыкантов. О том, как Екатеринбург готовится встречать Ural Music Night — в подборке URA.RU. В городе уже слышны репетиции, а организаторы вносят последние штрихи. Возле окружного Дома офицеров, на Плотинке и в Литературном квартале сцены практически готовы. Также корреспонденты URA.RU заметили, что возле колледжа Ползунова на площади 1905 года и в Историческом сквере появились туалеты и мусорные баки. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей. URA.RU подготовило подборку самых интересных площадок музыкальной ночи.