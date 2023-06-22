22 июня 2023

Тюменские силовики откроют охоту на пьяных водителей

В Тюмени пройдут «сплошные проверки» ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Тюменской области пройдут «сплошные проверки» ГИБДД Фото:

Во всех городах и некоторых районах Тюменской области пройдут «сплошные проверки» ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. С 23 по 25 июня сотрудники ДПС будут искать на дорогах Тюменской области нетрезвых автолюбителей.

«„Сплошные проверки“ водителей на трезвость пройдут в Тюменской области сегодня и в предстоящие выходные дни. Водителей проверят на разных участках автодорог, сменив дислокацию нарядов ДПС. „Сплошные проверки“ пройдут во всех городах региона и ряде районов», — указано в сообщении telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что ловить нетрезвых автолюбителей на дорогах Тюменской области помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ГИБДД информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно. После этого нарушители, как правило, оперативно задерживаются нарядами ДПС.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области водитель Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Экспертиза показала, что автолюбитель был пьян.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во всех городах и некоторых районах Тюменской области пройдут «сплошные проверки» ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. С 23 по 25 июня сотрудники ДПС будут искать на дорогах Тюменской области нетрезвых автолюбителей. «„Сплошные проверки“ водителей на трезвость пройдут в Тюменской области сегодня и в предстоящие выходные дни. Водителей проверят на разных участках автодорог, сменив дислокацию нарядов ДПС. „Сплошные проверки“ пройдут во всех городах региона и ряде районов», — указано в сообщении telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там добавили, что ловить нетрезвых автолюбителей на дорогах Тюменской области помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ГИБДД информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно. После этого нарушители, как правило, оперативно задерживаются нарядами ДПС. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области водитель Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Экспертиза показала, что автолюбитель был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...