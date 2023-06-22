Тюменские силовики откроют охоту на пьяных водителей

Во всех городах и некоторых районах Тюменской области пройдут «сплошные проверки» ГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. С 23 по 25 июня сотрудники ДПС будут искать на дорогах Тюменской области нетрезвых автолюбителей.
«„Сплошные проверки“ водителей на трезвость пройдут в Тюменской области сегодня и в предстоящие выходные дни. Водителей проверят на разных участках автодорог, сменив дислокацию нарядов ДПС. „Сплошные проверки“ пройдут во всех городах региона и ряде районов», — указано в сообщении telegram-канал областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что ловить нетрезвых автолюбителей на дорогах Тюменской области помогают местные жители. Они сообщают на «горячую линию» ГИБДД информацию о водителях, которые ведут себя неадекватно. После этого нарушители, как правило, оперативно задерживаются нарядами ДПС.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области водитель Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Экспертиза показала, что автолюбитель был пьян.
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