Московский завод Росатома потребовал арестовать челябинское имущество фирмы из Германии

Суд займется долгами немецкого холдинга в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

АО «Машиностроительный завод» из Электростали (Московская область), входящий в структуру Росатома, потребовал в суде арестовать имущество «дочки» конгломерата «СМС груп ГмбХ» из Германии на территории Челябинской области. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«АО „Машиностроительный завод“ обратилось к компании „СМС груп ГмбХ“ с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. У компании „СМС груп ГмбХ“ перед заявителем образовалась задолженность в виде возврата уплаченного неисполненного аванса в размере 937 тысяч евро», — отмечено в определении Арбитражного суда Челябинской области.

В качестве обеспечения истец потребовал арестовать доли ответчика в ООО «СМС груп», ООО «СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск». Также машзавод попросил запретить совершать сделки с имуществом данных компаний, если активы имеют более пяти процентов балансовой стоимости. Истец обратил внимание суда на то, что с 2022 года ответная сторона систематически выводит с территории РФ имущество, уклоняясь от платежей.

Суд не поддержал требования. Он посчитал, что заявленные предварительные обеспечительные меры не связаны непосредственным образом с предметом спора. При этом ссылки заявителя на ряд фактов, имевших место в 2022 году, не показались суду убедительными. В определении сказано, что доводы носят предположительный характер и не подтверждены документально.

«Машиностроительный завод» занимается производством ядерного топлива для российских и зарубежных АЭС. Немецкий конгломерат «СМС груп ГмбХ» оказывает услуги по автоматизации и электрификации производств, техобслуживанию оборудования, обучению персонала. Также компания поставляет металлургическую продукцию из чугуна, стали, алюминия и цветных металлов.

При подготовке материала URA.RU направило запросы сторонам, но ответа не получило. По данным URA.RU, экономическое положение ответчика, работающего в Челябинске и Магнитогорске, может помешать ему расплатиться по долгам. Источник указал на намерение немецкой компании закрыть челябинский филиал.