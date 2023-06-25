25 июня 2023
24 июня 2023

Московский завод Росатома потребовал арестовать челябинское имущество фирмы из Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Суд займется долгами немецкого холдинга в Челябинске Фото:

АО «Машиностроительный завод» из Электростали (Московская область), входящий в структуру Росатома, потребовал в суде арестовать имущество «дочки» конгломерата «СМС груп ГмбХ» из Германии на территории Челябинской области. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«АО „Машиностроительный завод“ обратилось к компании „СМС груп ГмбХ“ с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. У компании „СМС груп ГмбХ“ перед заявителем образовалась задолженность в виде возврата уплаченного неисполненного аванса в размере 937 тысяч евро», — отмечено в определении Арбитражного суда Челябинской области.

В качестве обеспечения истец потребовал арестовать доли ответчика в ООО «СМС груп», ООО «СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск». Также машзавод попросил запретить совершать сделки с имуществом данных компаний, если активы имеют более пяти процентов балансовой стоимости. Истец обратил внимание суда на то, что с 2022 года ответная сторона систематически выводит с территории РФ имущество, уклоняясь от платежей.

Суд не поддержал требования. Он посчитал, что заявленные предварительные обеспечительные меры не связаны непосредственным образом с предметом спора. При этом ссылки заявителя на ряд фактов, имевших место в 2022 году, не показались суду убедительными. В определении сказано, что доводы носят предположительный характер и не подтверждены документально.

«Машиностроительный завод» занимается производством ядерного топлива для российских и зарубежных АЭС. Немецкий конгломерат «СМС груп ГмбХ» оказывает услуги по автоматизации и электрификации производств, техобслуживанию оборудования, обучению персонала. Также компания поставляет металлургическую продукцию из чугуна, стали, алюминия и цветных металлов.

При подготовке материала URA.RU направило запросы сторонам, но ответа не получило. По данным URA.RU, экономическое положение ответчика, работающего в Челябинске и Магнитогорске, может помешать ему расплатиться по долгам. Источник указал на намерение немецкой компании закрыть челябинский филиал.

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АО «Машиностроительный завод» из Электростали (Московская область), входящий в структуру Росатома, потребовал в суде арестовать имущество «дочки» конгломерата «СМС груп ГмбХ» из Германии на территории Челябинской области. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «АО „Машиностроительный завод“ обратилось к компании „СМС груп ГмбХ“ с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. У компании „СМС груп ГмбХ“ перед заявителем образовалась задолженность в виде возврата уплаченного неисполненного аванса в размере 937 тысяч евро», — отмечено в определении Арбитражного суда Челябинской области. В качестве обеспечения истец потребовал арестовать доли ответчика в ООО «СМС груп», ООО «СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск». Также машзавод попросил запретить совершать сделки с имуществом данных компаний, если активы имеют более пяти процентов балансовой стоимости. Истец обратил внимание суда на то, что с 2022 года ответная сторона систематически выводит с территории РФ имущество, уклоняясь от платежей. Суд не поддержал требования. Он посчитал, что заявленные предварительные обеспечительные меры не связаны непосредственным образом с предметом спора. При этом ссылки заявителя на ряд фактов, имевших место в 2022 году, не показались суду убедительными. В определении сказано, что доводы носят предположительный характер и не подтверждены документально. «Машиностроительный завод» занимается производством ядерного топлива для российских и зарубежных АЭС. Немецкий конгломерат «СМС груп ГмбХ» оказывает услуги по автоматизации и электрификации производств, техобслуживанию оборудования, обучению персонала. Также компания поставляет металлургическую продукцию из чугуна, стали, алюминия и цветных металлов. При подготовке материала URA.RU направило запросы сторонам, но ответа не получило. По данным URA.RU, экономическое положение ответчика, работающего в Челябинске и Магнитогорске, может помешать ему расплатиться по долгам. Источник указал на намерение немецкой компании закрыть челябинский филиал.
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