22 июня 2023

В ЯНАО в День молодежи будут звать на службу. Инсайд

В ЯНАО на празднике развернут мобильные пункты для заключения контракта с Минобороны РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Палатка службы по контракту на фестивале профориентации. Тюмень , служба по контракту, профориентация
В ЯНАО на площадках праздника развернут пункты приема на военную службу по контракту Фото:

В ЯНАО на площадках празднования Дня молодежи будут развернуты мобильные пункты для желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти.

«В пунктах будет представлена наглядная агитация, а волонтеры расскажут о всех социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим российской армии от федеральных властей и властей округа. А там каждый сам для себя решит», — рассказал корреспонденту агентства источник.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде заместитель председателя общественной палаты Алексей Дегтярев заключил контракт с Минобороны РФ. Он предпочел военную службу по контакту общественно-политической карьере.

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В ЯНАО на площадках празднования Дня молодежи будут развернуты мобильные пункты для желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти. «В пунктах будет представлена наглядная агитация, а волонтеры расскажут о всех социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим российской армии от федеральных властей и властей округа. А там каждый сам для себя решит», — рассказал корреспонденту агентства источник. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде заместитель председателя общественной палаты Алексей Дегтярев заключил контракт с Минобороны РФ. Он предпочел военную службу по контакту общественно-политической карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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