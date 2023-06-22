В ЯНАО на площадках празднования Дня молодежи будут развернуты мобильные пункты для желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти.
«В пунктах будет представлена наглядная агитация, а волонтеры расскажут о всех социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим российской армии от федеральных властей и властей округа. А там каждый сам для себя решит», — рассказал корреспонденту агентства источник.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде заместитель председателя общественной палаты Алексей Дегтярев заключил контракт с Минобороны РФ. Он предпочел военную службу по контакту общественно-политической карьере.
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