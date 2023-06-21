Алексей Дегтярев принял решение поехать добровольцем в зону СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя общественной палаты Салехарда (ЯНАО) Алексей Дегтярев отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Решение пойти добровольцем Дегтярев принял осознанно, сказал, что общественно-политическая работа важна, но как ветеран второй чеченской кампании он не может остаться в стороне. Он ушел в конце прошлой недели, уже добрался до места», — сообщили корреспонденту агентства в администрации Салехарда.

В общественную палату Дегтярев был выбран по квоте самими членами ОП. Должность заместителя председателя он занимал с января. До этого Дегтярев работал директором шахматной школы.

Дегтярев вел общественную работу в организации «Боевое братство». На службе он будет заниматься боевым обеспечением подразделений.

Ранее URA.RU рассказывало, что активист из ЯНАО Алексей Шевцов принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации. До своего решения он занимался сбором помощи для военнослужащих-ямальцев. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, в защите страны принимают участие военнослужащие из всех регионов, в том числе и с Ямала.