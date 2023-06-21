21 июня 2023

Зампред общественной палаты Салехарда ушел на фронт добровольцем. Фото

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, добровольцы, мобилизация, резервисты, сво, барс
Алексей Дегтярев принял решение поехать добровольцем в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя общественной палаты Салехарда (ЯНАО) Алексей Дегтярев отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Решение пойти добровольцем Дегтярев принял осознанно, сказал, что общественно-политическая работа важна, но как ветеран второй чеченской кампании он не может остаться в стороне. Он ушел в конце прошлой недели, уже добрался до места», — сообщили корреспонденту агентства в администрации Салехарда.

В общественную палату Дегтярев был выбран по квоте самими членами ОП. Должность заместителя председателя он занимал с января. До этого Дегтярев работал директором шахматной школы.

Дегтярев вел общественную работу в организации «Боевое братство». На службе он будет заниматься боевым обеспечением подразделений.

Ранее URA.RU рассказывало, что активист из ЯНАО Алексей Шевцов принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации. До своего решения он занимался сбором помощи для военнослужащих-ямальцев. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, в защите страны принимают участие военнослужащие из всех регионов, в том числе и с Ямала.

Зампред общественной палаты Салехарда и ветеран боевых действий Алексей Дегтярев принял решение поехать на СВО
Зампред общественной палаты Салехарда и ветеран боевых действий Алексей Дегтярев принял решение поехать на СВО
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Заместитель председателя общественной палаты Салехарда (ЯНАО) Алексей Дегтярев отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Решение пойти добровольцем Дегтярев принял осознанно, сказал, что общественно-политическая работа важна, но как ветеран второй чеченской кампании он не может остаться в стороне. Он ушел в конце прошлой недели, уже добрался до места», — сообщили корреспонденту агентства в администрации Салехарда. В общественную палату Дегтярев был выбран по квоте самими членами ОП. Должность заместителя председателя он занимал с января. До этого Дегтярев работал директором шахматной школы. Дегтярев вел общественную работу в организации «Боевое братство». На службе он будет заниматься боевым обеспечением подразделений. Ранее URA.RU рассказывало, что активист из ЯНАО Алексей Шевцов принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации. До своего решения он занимался сбором помощи для военнослужащих-ямальцев. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, в защите страны принимают участие военнослужащие из всех регионов, в том числе и с Ямала.
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