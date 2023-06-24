Подполковник указал на факты, доказывающие участие женщин в боях за ВСУ

Подполковник Марочко предупредил о грядущей мобилизации женщин на Украине

24 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Под всеобщую мобилизацию на Украине в ближайшее время попадут и женщины, считает Андрей Марочко Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии боевого соприкосновения в зоне СВО обнаружены тела украинских девушек. Это говорит о том, что молодые женщины являются участницами штурмовых отрядов ВСУ, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Считаю, что женщины в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию на Украине. Мы уже наблюдаем на линии боевого соприкосновения трупы молодых девушек, которые участвуют в штурмовых операциях ВСУ», — отметил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация говорит о том, что украинской армии стало еще тяжелее бороться с российской обороной. «Хочу отметить, что такая мобилизация — это признак эффективности действия наших войск на линии боевого соприкосновения. Сейчас вооруженные формирования Украины несут катастрофические потери, как в технике, так и в живой силе. Я считаю, что мужчин будут в Киеве отлавливать также, как было в других городах, так как желающих служить нет. Так называемые патриоты там закончились уже давно. После Киева такая же участь ждет и другие города. По сути, скрыто это уже происходит. Естественно особо это не афишируют, так как все прекрасно понимают, что панические настроения там итак на довольно высоком уровне. Под мобилизацию попадут все категории граждан, первой, второй, третьей. Так как главное у них — численный состав и выполнение задач военкомами», — объяснил Марочко. Согласно приказу военкома Оболонского района Киева, в столице Украины началась всеобщая мобилизация. Все мужчины, вне зависимости от того, получали они повестку или нет, должны явиться в комиссариат в течение десяти дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО обнаружены тела украинских девушек. Это говорит о том, что молодые женщины являются участницами штурмовых отрядов ВСУ, рассказал в беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Считаю, что женщины в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию на Украине. Мы уже наблюдаем на линии боевого соприкосновения трупы молодых девушек, которые участвуют в штурмовых операциях ВСУ», — отметил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что объявленная в Киеве всеобщая мобилизация говорит о том, что украинской армии стало еще тяжелее бороться с российской обороной. «Хочу отметить, что такая мобилизация — это признак эффективности действия наших войск на линии боевого соприкосновения. Сейчас вооруженные формирования Украины несут катастрофические потери, как в технике, так и в живой силе. Я считаю, что мужчин будут в Киеве отлавливать также, как было в других городах, так как желающих служить нет. Так называемые патриоты там закончились уже давно. После Киева такая же участь ждет и другие города. По сути, скрыто это уже происходит. Естественно особо это не афишируют, так как все прекрасно понимают, что панические настроения там итак на довольно высоком уровне. Под мобилизацию попадут все категории граждан, первой, второй, третьей. Так как главное у них — численный состав и выполнение задач военкомами», — объяснил Марочко. Согласно приказу военкома Оболонского района Киева, в столице Украины началась всеобщая мобилизация. Все мужчины, вне зависимости от того, получали они повестку или нет, должны явиться в комиссариат в течение десяти дней.